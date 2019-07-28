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阿公「蕉」朋友 感謝婦產科名醫救女

2019-07-28 13:01聯合報 記者簡浩正╱即時報導

台大婦產科名醫施景中經常在臉書分享醫院故事，他發文表示收到香蕉阿公所寄的美人蕉，紀念女兒重獲新生的日子。

施景中提到三年前的今天，香蕉阿公第一次當了阿公，卻也差點失去他的女兒。因那時他女兒正產後大出血，送來急診時血色素降到1.5 g／dL（正常人是12-14），裝了兩條葉克膜管線，急診、放射科等團隊都全力搶救，所幸女兒從鬼門關前拉回來。

今年一如往常，香蕉阿公寄了許許多多的美人蕉給他，紀念女兒重獲新生的日子。施景中感性說到，其實他們的團隊從不是考慮錢或績效來救人，把人從鬼門關前拉回來，也是一種自我救贖。

此文一出獲得近萬個讚與逾百則留言回應；有網友留言說：看完真的熱淚盈眶，是醫病關係最美的風景。

施醫師全文如下：

三年前的今天，香蕉阿公第一次當了阿公，卻也差點失去他的女兒。

那時產後大出血的她送來急診時，血色素降到1.5 g／dL （正常人是12-14。有時我可以衝到15），

裝了兩條葉克膜管線（A-A，A-V mode都上了） 急診的重症團隊全力搶救，放射科團隊做最後的動脈栓塞止血。

當天家屬知道開始CPR時，雙手掩臉、哭著跪倒在地上， 從鬼門關前拉回來那一刻，病人臉腫成兩倍大。

一切一切都過去了。

===========================

 今年一如往常，香蕉阿公寄了許許多多的美人蕉給我，紀念她女兒重獲新生的日子，

很多同仁都吃到了，我還拿到放射科請劉高郎醫師一起分享。

我請香蕉阿公不要再寄了，這些美人蕉是他的心血，外面市場買不到，這一大箱數十斤要賣好幾千元的吧。

香蕉阿公說：「其實務農是我退休後打發時間，充實內在生活的方式，賣不賣是另一回事，平常許多親友都分享我的成果，不要客氣，分享也是一種自我的滿足。」

其實我們團隊也是。從不是考慮錢或績效來救人。把人從鬼門關前拉回來了，也是一種自我救贖。

父母生我養我，今天我幫忙他人以報效他們。

（謝謝謙虛的阿公同意分享這信）

台大婦產科名醫施景中，發文表示收到香蕉阿公所寄的美人蕉，紀念女兒重獲新生的日子。...
台大婦產科名醫施景中，發文表示收到香蕉阿公所寄的美人蕉，紀念女兒重獲新生的日子。圖／取自施景中臉書
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香蕉阿公寄了許許多多的美人蕉給施景中，紀念女兒重獲新生的日子，並附上信中寫道：「...
香蕉阿公寄了許許多多的美人蕉給施景中，紀念女兒重獲新生的日子，並附上信中寫道：「面對生命、人，只能無止盡的謙卑，菩薩在心，神佛眷佑。」圖／翻攝施景中臉書
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香蕉施景中
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