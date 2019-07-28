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美容坊做牙齒貼片 結果蛀了4顆拔4顆

2019-07-28 12:28聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

28歲女子嫌自己的牙齒不夠白，在朋友介紹下到美容坊貼了牙齒美白貼片，一年多之後因為牙痛就醫，才發現貼了美白貼片的20顆牙齒中，蛀了8顆，其中4顆還因為蛀得太嚴重，不得不拔掉做假牙，讓她大呼得不償失。

成大口腔醫學部贋復補綴科醫師林孟瑤表示，坊間做的美白牙齒貼片，無法正確貼合牙齒，造成牙齒幾乎沒有牙縫，難以清潔，才會在短短一年多裡嚴重蛀牙，不僅如此，在拆除貼片的過程中，又會損傷到牙齒的琺瑯質，造成日後牙齒可能非常敏感。

台南市衛生局則表示，目前美白牙齒貼片非常流行，但依法只有牙醫師得從事，不論是坊間的美甲店、美容店或是沒有牙醫執照的醫美診所，都不能從事貼牙的行為，之前衛生福利部已多次函文各縣市，要求注意，台南市目前尚未查獲這類違法行為。

衛生局表示，坊間牙齒美白貼片行為已違反醫師法第28條，未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，得處6個月以上5年以下有期徒刑，併科30萬元以上150萬元以下罰金。

這名女子經朋友介紹到美容坊裡做上下排牙齒的美白貼片，把塑形的牙齒貼片貼在牙齒表面，只去了兩次就完成，花了一萬多元，因為價格便宜，覺得相當滿意，但沒多久就出現牙齦紅腫、牙痛的情況，醫師檢查發現，女子在上下排牙齒，各貼了10顆牙的美白牙貼片，外觀上幾乎看不到牙縫。

而女子也表示，因為幾乎沒有牙縫，所以清理上很不方便，她就乾脆不清，只隨便刷刷，期間也沒有到牙科檢查，沒想到醫師一檢查就發現蛀了8顆，目前還在治療中，由於做假牙很多部分需要自費，她難過當初是因為便宜才到美容坊做貼片，沒想到事後竟然要花大錢修牙。

林孟瑤表示，目前年輕人間很流行牙美白貼片，但是出問題的也不少，醫院常常要協助「善後」，有些是找了沒經驗的牙醫，貼起來不僅顏色不自然，還會有暴牙的情況，基本上東方人皮膚黃、配上太白的假牙，雖然白卻假假的，牙醫間稱為「馬桶白」。

此外，也有根本不合格的美容坊、美甲師或醫美診所在做，林孟瑤表示，一般牙科做美白貼片，一顆的價錢從1-3萬元不等，但醫美診所可能全口只要4、5萬元，美容坊更便宜，但後果往往「貼了比不貼還糟」

而上網蒐尋，目前網路上販售相關的器具相當多，也有教學影片，例如樹脂美白等，醫師提醒消費者還是要小心，免得花錢又傷牙。

目前流行的瓷牙貼片，可以讓你在短時間內就擁有潔白整齊的牙齒。記者修瑞瑩／翻攝
目前流行的瓷牙貼片，可以讓你在短時間內就擁有潔白整齊的牙齒。記者修瑞瑩／翻攝
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在做完牙齒美白貼片後，可以看出有做的上排牙齒與沒做的下排，有明顯色差。記者修瑞瑩...
在做完牙齒美白貼片後，可以看出有做的上排牙齒與沒做的下排，有明顯色差。記者修瑞瑩／翻攝
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網路上可以找到許多分享牙齒美白貼片的po文。記者修瑞瑩／翻攝
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圖為做了不適當的牙齒美白貼片，只好拔下來的慘況。記者修瑞瑩／翻攝
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許多年輕女性為了美觀，會選擇美白牙齒貼片，圖為裝貼片的過程。記者修瑞瑩／翻攝
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網路上可以找到許多分享牙齒美白貼片的po文。記者修瑞瑩／翻攝
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在做完牙齒美白貼片後，可以看出有做的上排牙齒與沒做的下排，有明顯色差。記者修瑞瑩...
在做完牙齒美白貼片後，可以看出有做的上排牙齒與沒做的下排，有明顯色差。記者修瑞瑩／翻攝
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