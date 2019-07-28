腦麻兒為治療新竹搬到新北 醫鼓勵訓練家長

2019-07-28 11:58 中央社 中央社



慢飛天使早療夢7（中央社記者葉臻新北28日電）腦麻兒「維維」父母為了獲得更多醫療資源，從新竹搬到新北，醫師指出，早療評估的人力仍不足，但訓練家長回家鍛鍊孩子，是未來早療的趨勢，對偏鄉地區也會有較好的治療成果。

6歲的「維維」是早產兒，出生時因為缺氧造成腦性麻痺，至今還沒有辦法發展口語能力，「維維」的爸媽是新竹人，都在新竹工作，但因為新竹早療醫療資源不足，今年5月在三峽租屋，舉家搬遷新北市，希望能讓「維維」獲得更好的照顧。

亞東醫院語言治療師林亞嬋說，「維維」的爸媽為了照顧他，付出很大的心力，過去幾年都是新竹、台北兩地跑，帶「維維」到各大醫院尋求治療，但因「維維」漸漸長大，在肢體發展不足的情況下，舟車勞頓更加困難，才在今年搬到新北居住，希望能更貼近醫療資源。

亞東紀念醫院小兒部主任梁昭鉉表示，早療的評估需求量很大，卻沒辦法提供那麼多人力，導致家長需要等待接受評估和治療，「這是全國性的問題」。

梁昭鉉表示，早療的評估比較花時間，除了針對是否發展遲緩做確認，還得尋找病根以及可以治療的方法，需要花很多的資源和人力，相較於治療，效果較不明顯，因此投入的人並不多，「對小朋友很可惜」，如果能在黃金期接受治療，小朋友恢復的比例會更高。

林亞嬋也坦承，目前早療醫療資源有限，個案卻很多，有時候仍然需要暫停療程，讓小朋友輪流接受治療，以語言治療來說，至少得等3個月以上，才能獲得治療。

林亞嬋表示，不少家長會因此擔憂小朋友在這段停滯期退步，或是自己不是醫療人員，沒有能力能照顧早療兒，「其實家長是有能力、也做得到」。

林亞嬋強調，在早療上，家長的觀念應該改變，在整個過程中，不是只有治療師在治療小朋友，整個早療的過程，是以家庭為中心，「家長應該增能跟賦權」，增加早療的治療能力外，也要給他們權力去教孩子。

2歲半的「小君」患有法洛氏四重症，全方面發展遲緩，「小君」的父母育有2對雙胞胎，每個孩子都有些許疾病，家中醫療、經濟壓力甚大，但兩人為了孩子仍找盡各種醫療資源，請育嬰假外甚至留職停薪，直至今年5月爸爸不得不回去上班，才在政府長照2.0的新政策下，申請治療師到家中服務，同時請了外傭協助照顧。

林亞嬋說，「小君」因為拒食，從出生開始都以鼻胃管灌食，為了讓他用嘴巴進食，嘗試過各種不同的溫度、食物、器具，也針對口腔做減敏療程，終於在日前，「小君」自己拿起小饅頭進食，雖然次數不多，量也不大，但已是很大的進步，「我們看了都很感動」。

林亞嬋，「小君」進步快速，很大原因是因為外傭在家中，會一直陪著「小君」做練習，短期治療目標是希望能讓「小君」移除鼻胃管，但因為「小君」除了吃東西、肢體之外，還有語言發展的問題，可能還需要一、兩年的治療時間。

林亞嬋表示，早療兒每周到醫療院所的治療時間並不多，家長應該參與治療環節，國外在早療上，也比較多是訓練家長，與其來醫院做治療，不如訓練家長回家鍛鍊孩子，對於資源比較少的地區，治療成果會比較好，這也是未來早療的趨勢。