颱風季到！吳德榮：周六有兩到三個熱帶擾動發展

2019-07-28 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周六晚間季風低壓槽內各有兩至三個熱帶擾動發展，西北太平洋將進入颱風生成旺季，與氣候平均8月是颱風生成最多的月分相符。

吳德榮說，根據最新歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式模擬圖顯示，本周期末大氣型態逐漸轉變，太平洋高壓脊藍線約在北緯30度向西伸展，從南海向東延伸至西北太平洋，則為季風低押槽所盤據。

他說，根據模式模擬，周六晚間8時地面圖顯示，季風低壓槽內各有兩至三個熱帶擾動發展，雖然位置及強度不盡相同，透露出西北太平洋將進入颱風生成旺季，與氣候平均8月是颱風生成最多的月分相符。不過因為一周左右熱帶擾動的模擬，任何模式都有很大的不確定性，應持續觀察。

對此，氣象局則表示，本來8月生成颱風的頻率就比7月和9月高，目前看來，南海與菲律賓東方海面將有熱擾動發展，8月初較為明顯，屆時有可能生成颱風，不過仍須觀察。

至於今明兩天天氣，吳德榮說今天清晨花、東有局部短暫陣雨，低層水氣多，各地多雲時晴，大氣不穩定，午後對流旺盛，劇烈天氣發生的機率高，應注意氣象局的特報。

吳德榮說，不下雨時天氣悶熱，北部氣溫約在25至36度、中部24至35度、南部24至36度、東部24至36度。明天各地晴時多雲，午後局部雷陣雨在山區發展，並擴及部分鄰近平地；清晨南部、東南部易有局部短暫陣雨。

至於周二、周三各地晴朗炎熱，吳德榮說午後山區有局部雷陣雨，並擴及中南部鄰近的平地；清晨東南部、南部沿海地區偶有零星、局部降雨的機率，白天最高溫大約都在35至37度左右。