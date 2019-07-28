今留意午後劇烈降雨 氣象局： 8月初有較明顯熱擾動

2019-07-28 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今天各地多雲到晴，中央氣象局說，午後仍然要留意局部大雨或豪雨，尤其是山區跟西半部平地，出門務必須攜帶雨具。氣象局說按照以往觀察，8月颱風生成頻率的確比較高，8月初將有較明顯的熱帶擾動。

氣象預報員林定宜說，雖然今天太平壓高壓相較昨天弱，大氣仍舊不穩定，多數時段多雲到晴，午後則要留意劇烈天氣，各地山區跟西半部平地有局部大雨或豪雨發生機率。

林定宜說，受到午後熱對流影響，中午過後降雨轉為劇烈，今天清晨到上午中南部地區跟東半部沿海地區有局部短暫陣雨，其他時段則是零星降雨。

氣溫方面，林定宜說，沒有下雨的時候都很悶熱，東半部高溫32到34度，西半部則是33到35度，紫外線指數偏高，恐達到過量級甚至危險級，提醒民眾進行戶外活動要注意防曬跟補水。

林定宜說，明天開始到周三，各地晴到多雲，東南部跟行春恆半島有局部短暫陣雨，各地山區及西半部近山區平地則要留意午後雷陣雨，不過降雨範圍相對縮小。