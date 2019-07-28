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高鐵今起增開北上列車 8月再增兩節自由座

2019-07-28 08:12聯合報 記者曹悅華╱即時報導

經檢討旅客需求及列車運用狀況，台灣高鐵公司今起每周日早晨增開北上車次，每周提供1016班次列車的旅運服務，另外自8月起，為提升通勤時段之自由座服務品質，將調整周一至周五自由座車廂配置。

高鐵說，規畫自今天起每周日早晨增開由台中站北上之1508車次，上午6時52分台中站發車，沿途停靠各站，上午8時10分抵達南港站。增開後，每周提供1016班次列車的旅運服務。增開車次將已於7月26日凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用。

此外，為提升通勤時段之自由座服務品質，高鐵說，自8月1日調整周一至周五，1510車次及802車次之自由座車廂配置，周一至周五的1510車次之自由座車廂由原本五節（八車至12車）調整為七節（一車至三車及九車至12車），周一至周五的802車次則由原本四節（九車至12車）調整為五節（八車至12車）。

高鐵說，旅客可透過24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，購買增開車次之車票。

高鐵說，將定期檢視市場需求、運轉調度及維修作業需要，必要時進行班次之檢討或調整自由座車廂數，以提升服務品質及效率。

經檢討旅客需求及列車運用狀況，台灣高鐵公司今起每周日早晨增開由台中站北上之150...
經檢討旅客需求及列車運用狀況，台灣高鐵公司今起每周日早晨增開由台中站北上之1508車次。本報資料照片
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高鐵列車
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