為身材穿塑身衣 長期使用不治本還有副作用

2019-07-28 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



擁有曼妙身材曲線是不少人的願望，可能選擇穿著馬甲塑身衣、束腰帶等產品打造小蠻腰，不過醫師表示，這類產品只適合短時間使用，像是為穿新娘禮服而在裡頭上緊馬甲來展現凹凸有致的身體線條；但無法根本性地減少體脂肪。長期使用不僅不治本，還可能將皮膚悶出濕疹，或者因為腸胃道壓迫而影響食慾、胃酸逆流或呼吸不順暢。

書田診所家醫科主任醫師、台灣肥胖醫學會會員康宏銘表示，腰圍變大有幾個常見因素，除了過度攝取熱量，還包括基礎代謝率降低而導致體脂肪過剩、久坐不動導致體脂肪堆積腰部與大腿、隨年齡增長導致組織老化鬆弛、隨年齡增長改變荷爾蒙分泌等。因此，治本的塑身方法應往這些大方向設計。

康宏銘說，熱量控制方面，若一周想減少0.5公斤，當周必須減少攝取3500大卡的熱量，相當於每天少吃500大卡。另也可以適度增加有氧運動來消耗熱量。運動也能改善基礎代謝率，特別是無氧運動，像是仰臥起坐、重量訓練，能在體內累積氧債，使肌肉產生乳酸並刺激肌肉細胞增生，肌肉量增加就能提升基礎代謝率。

隨著年紀增長出現的蝴蝶袖與大腹便便，均與組織老化鬆弛有關，而運動能延緩細胞凋亡的進程，讓肌膚維持健康緊緻的狀態。康宏銘說，年紀漸長的人體內荷爾蒙分泌會改變，舉例來說，能促進肌肉生成且有燃燒脂肪之效的生長激素，其分泌量將會持續減少，使人中年開始容易發福。而培養運動習慣、擁有好的睡眠質量都有助分泌生長激素，使人相對不容易發胖。

這些減脂方法雖不能針對身體局部進行雕塑，但能根本性地減少全身體脂肪，讓身體曲線看來更勻稱，同時讓皮膚看來更年輕美麗。