暑假登山郊遊 當心致命蟲蟲危機

2019-07-28 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



正值暑假旅遊旺季，出外郊遊登山要注意蚊蟲叮咬。大學畢業不久的小妍（化名）喜愛拍照記錄旅遊所見美景與青春有活力的自己，一次她到訪台東，身著短袖衣裙在草地上拍照，回家後竟發燒五天不退。原以為是不小心感冒了，但軀幹陸續長起一顆顆紅色丘疹，並往四肢擴散。

小妍前往皮膚科就診，詢問下才知道，自己腹股溝一塊暗色的、小小的結痂塊是重要線索，那是恙蟎叮咬後的痕跡。原來，她罹患的是恙蟲病。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠說，恙蟲病的病媒是恙蟎，恙蟎的幼蟲體積極小，肉眼幾乎看不見而不易為人發現。恙蟎住在草叢中，小妍很可能是因為穿短裙在草地上久坐，讓恙蟎有機會爬進裙底、沿大腿往上，接著一咬，經由牠的唾液傳播立克次體，使人在潛伏期9到12天內漸漸出現發燒、頭痛、盜汗等細菌感染症狀，而被咬處則出現小小一塊無痛性的焦痂。

恙蟲病未即時確診與治療，將有致死可能。所幸小妍警覺性高、未將症狀當成一般感冒放著讓它自然好，醫師即時投抗生素後，小妍的高燒便立即退了。

郊外活動還可能遇到其他蟲類叮咬，像是硬蜱。硬蜱同樣體積極小，吸附在人體皮膚時不容易被發現，不過牠卻是萊姆病的病媒。硬蜱的唾液會釋出伯氏疏螺旋體，遭感染的人會漸漸出現發燒、疲勞、頭痛、惡心嘔吐等感染症狀，叮咬後三到30天內還可能出現遊走性紅斑，那是環狀的紅疹、外觀是一圈圈像同心圓般。如果沒有及時治療，後續可能引起心臟、骨骼關節或神經系統症狀。

黃毓惠說，臨床上最常見的是蚊子叮咬，嬰幼兒被叮咬後相對容易起癢疹、水泡，這是過敏反應，不少家長卻誤以為是蜂窩性組織炎而相當焦急。蜂窩性組織炎的皮膚外觀會是紅、腫、熱、痛等感染症狀；若是日本腦炎、登革熱等感染，潛伏期最長約為兩周，人們將漸漸出現發燒、頭痛、嘔吐等病毒感染症狀。

預防勝於治療，黃毓惠說，要避免恙蟎或硬蜱附著叮咬，到郊外踏青時應盡量避免坐在草地，另應將自己包緊，像是穿著長袖衣褲、長褲紮進襪內以及在皮膚裸露處使用含敵避（DEET）的防蚊液等；避免遭蚊子叮咬還可身穿淺色衣物，並盡量避開黎明和黃昏等病媒蚊活動高峰期到蚊子可能生長的地方活動。