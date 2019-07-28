親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

幹話治國超悲哀… 為何卻有人感謝民進黨講不停？

用這1招！ 5天拿到節能家電退稅

暑假登山郊遊 當心致命蟲蟲危機

2019-07-28 08:09聯合報 記者羅真╱即時報導

正值暑假旅遊旺季，出外郊遊登山要注意蚊蟲叮咬。大學畢業不久的小妍（化名）喜愛拍照記錄旅遊所見美景與青春有活力的自己，一次她到訪台東，身著短袖衣裙在草地上拍照，回家後竟發燒五天不退。原以為是不小心感冒了，但軀幹陸續長起一顆顆紅色丘疹，並往四肢擴散。

小妍前往皮膚科就診，詢問下才知道，自己腹股溝一塊暗色的、小小的結痂塊是重要線索，那是恙蟎叮咬後的痕跡。原來，她罹患的是恙蟲病。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠說，恙蟲病的病媒是恙蟎，恙蟎的幼蟲體積極小，肉眼幾乎看不見而不易為人發現。恙蟎住在草叢中，小妍很可能是因為穿短裙在草地上久坐，讓恙蟎有機會爬進裙底、沿大腿往上，接著一咬，經由牠的唾液傳播立克次體，使人在潛伏期9到12天內漸漸出現發燒、頭痛、盜汗等細菌感染症狀，而被咬處則出現小小一塊無痛性的焦痂。

恙蟲病未即時確診與治療，將有致死可能。所幸小妍警覺性高、未將症狀當成一般感冒放著讓它自然好，醫師即時投抗生素後，小妍的高燒便立即退了。

郊外活動還可能遇到其他蟲類叮咬，像是硬蜱。硬蜱同樣體積極小，吸附在人體皮膚時不容易被發現，不過牠卻是萊姆病的病媒。硬蜱的唾液會釋出伯氏疏螺旋體，遭感染的人會漸漸出現發燒、疲勞、頭痛、惡心嘔吐等感染症狀，叮咬後三到30天內還可能出現遊走性紅斑，那是環狀的紅疹、外觀是一圈圈像同心圓般。如果沒有及時治療，後續可能引起心臟、骨骼關節或神經系統症狀。

黃毓惠說，臨床上最常見的是蚊子叮咬，嬰幼兒被叮咬後相對容易起癢疹、水泡，這是過敏反應，不少家長卻誤以為是蜂窩性組織炎而相當焦急。蜂窩性組織炎的皮膚外觀會是紅、腫、熱、痛等感染症狀；若是日本腦炎、登革熱等感染，潛伏期最長約為兩周，人們將漸漸出現發燒、頭痛、嘔吐等病毒感染症狀。

預防勝於治療，黃毓惠說，要避免恙蟎或硬蜱附著叮咬，到郊外踏青時應盡量避免坐在草地，另應將自己包緊，像是穿著長袖衣褲、長褲紮進襪內以及在皮膚裸露處使用含敵避（DEET）的防蚊液等；避免遭蚊子叮咬還可身穿淺色衣物，並盡量避開黎明和黃昏等病媒蚊活動高峰期到蚊子可能生長的地方活動。

發燒恙蟲頭痛
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

驗出致癌石綿！2款台製粉餅下架

2019-07-28 00:04

化妝品含石綿／還有未爆彈 卻不加強源頭管理…

2019-07-28 00:04

高鐵今起增開北上列車 8月再增兩節自由座

2019-07-28 08:12

日本腦炎第2例 桃市加強衛教

2019-07-27 23:57

為身材穿塑身衣 長期使用不治本還有副作用

2019-07-28 08:11

廣角鏡／又是午後雷陣雨！

2019-07-28 00:04

旗津出現首例本土登革熱 觀光市場休市噴藥今復業

2019-07-27 23:25

宣導有成效 器捐人數小增 仍有近萬病患待移植

2019-07-27 22:14

花蓮規模3.7地震 最大震度4級

2019-07-27 20:52

化妝品驗出致癌石綿稱是「報廢品」 食藥署打臉業者

2019-07-27 18:42

雨區擴大 全台19縣市注意局部大雨

2019-07-27 18:09

台師大：弱勢生身處隔代孝養家庭 政府投錢也難助學

2019-07-27 15:15

35歲口腔癌男子吃偏方求符水 到院時眼以下都是癌細胞

2019-07-27 15:15

【食力】蛤蜊也會冬眠？真空冷藏讓蛤蜊多活幾天！

2019-07-27 15:00

不菸男脖子腫不會痛竟罹癌 他因亡妻1句話樂觀抗癌

2019-07-27 14:54

雲林四癌篩檢MOU 乳癌篩檢打頭陣 首日揪兩疑似個案

2019-07-27 14:47

北榮成功保住毛利國王一條腿 族人遠赴台灣舞出謝意

2019-07-27 14:46

土耳其「麻」煩大 疾管署提升土國麻疹旅遊疫情建議

2019-07-27 14:45

熱對流旺盛 17縣市防豪大雨

2019-07-27 13:57

煞車閥失蹤煙囪破裂 105年林鐵老火車頭體檢狀況差

2019-07-27 12:10

馬路上最專業的攝影師？網狂歪樓：拍出來的作品張張值錢

2019-07-27 12:00

中台世界博物館慶3周年免費參觀 邀遊客臨書賞碑覺禪

2019-07-27 11:41

台鉅化妝品驗出致癌石綿 這2款修容盤有在台販售

2019-07-27 11:22

台鉅生技公司2款「修容大師」粉餅 再驗出石綿

2019-07-27 11:15

春節最佳訂票時機出爐！免3萬 飛墨爾本或溫哥華過新年

2019-07-27 11:04

台灣最神秘的島嶼 封島5年後重新開放

2019-07-27 11:02

台南國中生陪母回越南探親 感染登革熱

2019-07-27 10:54

嘉縣安仁家園缺接送車發愁 勸募中型巴士需各界伸援手

2019-07-27 10:53

桃市確診第2例日本腦炎 47歲婦住家附近有豬圈、鴿舍

2019-07-27 09:54

夏天預防曬黑除了防曬乳 這樣吃也可白回來

2019-07-27 09:23

大甲媽祖加持限定媽祖奶嘴 大甲鎮瀾宮要送新手媽媽

2019-07-27 09:12

太黑、基因缺陷 也可能讓你缺乏維生素D

2019-07-27 08:55

【食力】吃鍋不必再揪人！各大超商和超市搶攻個人鍋商機

2019-07-27 08:33

各地天氣悶熱 午後嚴防大雷雨

2019-07-27 08:30

【食力】最新研究顯示喝咖啡有助減肥，真的嗎？

2019-07-26 14:12

宅男把妹想成功？穿再帥都沒用，網友點醒「一招」能讓告白達標

2019-07-26 10:01

【食力】18億商機的行動餐車創業熱！背後潛藏5大問題

2019-07-26 09:13

韓國辣雞麵靠網路吃辣挑戰 7年內熱銷全球76國

2019-07-26 08:12

影／時代眼淚再＋1！北車翻牌式時刻表將退休 網籲：該重視文化價值

2019-07-22 12:00
看更多

熱門文章

竹科工程師會希望下一代繼承衣缽嗎？意外引起醫VS.工大戰

2019-07-27 10:34

機不可失！台糖等國營事業要徵聘千餘人薪資36K以上

2019-07-27 16:40

不菸男脖子腫不會痛竟罹癌 他因亡妻1句話樂觀抗癌

2019-07-27 14:54

台灣最神秘的島嶼 封島5年後重新開放

2019-07-27 11:02

中台世界博物館慶3周年免費參觀 邀遊客臨書賞碑覺禪

2019-07-27 11:41

殺破狼周運勢／巨蟹可爭取加薪 天秤職場十分混亂

2019-07-28 00:00

北北基17縣市瞬間雷雨！桃園、新竹大雷雨特報

2019-07-27 13:29

桃市確診第2例日本腦炎 47歲婦住家附近有豬圈、鴿舍

2019-07-27 09:54

台鉅生技公司2款「修容大師」粉餅 再驗出石綿

2019-07-27 11:15

每日星座運勢／牡羊投資理財好日子 求知慾望強烈

2019-07-28 00:00

影／走失小黑熊誤入村落被狗追 焦慮萌樣令人好心疼

2019-07-27 15:14

老虎闖入村落咬人 遭30名村民亂棍打死

2019-07-27 13:36

今天吃鰻魚了嗎？日本200年文化 「土用丑日」吃鰻魚可以補精力

2019-07-27 15:05

北榮成功保住毛利國王一條腿 族人遠赴台灣舞出謝意

2019-07-27 14:46

貝拉哈蒂德有穿和沒穿一樣 新髮色搭性感曲線也太美了

2019-07-27 17:46

初鹿牧場牛奶雪糕8月登場！爭鮮還有2款「異國風雞肉捲」　酸辣滋味迎夏天

2019-07-27 00:41

住宿買1送1再贈千元券 屏東大鵬灣產業聯盟拚了！

2019-07-27 11:55

鯊魚一生老掉牙 海生館撿齒化為熱銷紀念品

2019-07-27 11:14

35歲口腔癌男子吃偏方求符水 到院時眼以下都是癌細胞

2019-07-27 15:15

嘉縣安仁家園缺接送車發愁 勸募中型巴士需各界伸援手

2019-07-27 10:53

到處都在喊「志玲姊姊」！林志玲為亞曼尼紅唇周站台 大家都盯著肚子看

2019-07-27 17:41

林心如賣娃娃車 美成這樣太不科學

2019-07-27 07:47

比南安小熊還小 台東廣原小熊與媽媽走失

2019-07-27 14:38

花蓮規模3.7地震 最大震度4級

2019-07-27 20:52

春節最佳訂票時機出爐！免3萬 飛墨爾本或溫哥華過新年

2019-07-27 11:04

化妝品驗出致癌石綿稱是「報廢品」 食藥署打臉業者

2019-07-27 18:42

雨區擴大 全台19縣市注意局部大雨

2019-07-27 18:09

夏天吃甚麼魚最好？漁業署推薦這幾種

2019-07-27 12:44

台鉅化妝品驗出致癌石綿 這2款修容盤有在台販售

2019-07-27 11:22

竟然是蛋糕！？20款「食物藝術品」現身美食展　世界冠軍也都來了

2019-07-27 20:45

七夕「情人香水」想換一味？這幾款好物讓你視覺、嗅覺都煥然一新

2019-07-27 19:18

高鐵今起增開北上列車 8月再增兩節自由座

2019-07-28 08:12

熱對流旺盛 17縣市防豪大雨

2019-07-27 13:57

驗出致癌石綿！2款台製粉餅下架

2019-07-28 00:04

影／任內最後一次戶外公演 林懷民向觀眾致意

2019-07-27 20:19

煞車閥失蹤煙囪破裂 105年林鐵老火車頭體檢狀況差

2019-07-27 12:10

夏天預防曬黑除了防曬乳 這樣吃也可白回來

2019-07-27 09:23

水原希子變成曼哈頓渡輪上的調皮少女 COACH全新團隊打造秋季形象廣告

2019-07-27 13:51

台師大：弱勢生身處隔代孝養家庭 政府投錢也難助學

2019-07-27 15:15

新竹海水川溪染紅元凶 檢警環聯手找到了

2019-07-27 10:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top