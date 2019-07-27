化妝品驗出致癌石綿稱是「報廢品」 食藥署打臉業者

2019-07-27 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



衛福部食藥署公布台鉅化妝品「修容大師」及「修容大師2」兩款特定批號化妝品，經檢驗含有石綿類成分，問題產品將下架回收，但業者下午發的聲明稿，卻通篇以「類石綿」代稱，甚至對外聲稱，這次抽驗的是「報廢品」，非國內架上商品。食藥署表示，不論業者有無報廢化妝品，但該產品已流入市面，地方單位就有權抽驗，保障消費者權益。

台鉅生技公司聲明稿中指出，食藥署所抽驗有含「類石綿」成分彩妝產品，均為105年製造，於中國大陸出口均有檢驗合格證明。且已經為「報廢品」，非國內架上商品。此次食藥署所抽驗有含「類石綿」成分彩妝產品，與106年於美國FDA檢驗有含「類石綿」成分彩妝產品，為不同產品，但消費者容易產生混淆，故於108年5月陸續報廢。

食藥署醫材及化妝品組副組長王淑芬表示，法規中沒有「類石綿」這個名詞，石綿檢驗檢出陽性，就是含有「石綿」；北榮醫院臨床毒物科主任楊振昌更說，從來沒聽過「類石綿」，檢驗出有石綿就是有石綿，沒石綿就是沒石綿，沒有驗出類似石綿物質這種說法，認為業者有異議可直接向食藥署提出，不解發此聲明的意義，這次事件中，石綿是不容存在才是最重點。

針對抽驗的是「報廢品」一說，王淑芬僅回應，即使業者很有警覺性，在今年五月就認為產品品質有疑慮，開始展開報廢作業，但化妝品「修容大師」及「修容大師2」兩款特定批號化妝品，確實已經出現在市面上，消費者可能購買到該產品，即使業者聲稱報廢，但地方單位依舊可以抽驗。

但食藥署為何未掌握「修容大師」及「修容大師2」兩款特定批號化妝品已從兩個月前開始報廢？王淑芬說，自「化妝品衛生安全管理法」今年7月1日正式上路，才強制要求化妝品下架、報廢需回報主管機關，即使業者因產品有問題之虞自主下架，都應善盡通報義務，但由於這次產品報廢是發生在今年五、六月，時間較模糊，所以無法要求其通報。