把握發展遲緩早療期 醫：勿有大雞慢啼迷思

2019-07-27 18:22 中央社 中央社



新竹市一名男孩小強（化名），3歲時被醫院診斷為自閉症，經1年早療課程後，終於會開口叫爸媽，醫師提醒，家長勿有「大雞慢啼」迷思，儘早找出發展遲緩兒童，把握早療黃金期。

台大醫院新竹分院新生兒科主任陳麒年表示，小強當時因感冒咳嗽由媽媽帶到醫院就診，看診過程中，發現小強與醫師沒有眼神互動，在語言表達方面也只會發出「啊啊」無意義單音。

陳麒年詢問媽媽才知，已3歲的小強仍不會叫「爸爸、媽媽」，也不會做揮手、再見等簡單動作，一些發展指標都無法達成，於是轉介至復健科門診檢查，評估診斷為自閉症，立刻安排早療課程、職能治療，幫助小強健康發展。

陳麒年說，不同年紀的孩童有其應達到的發展指標，但不少家長會有「大雞慢啼」迷思，認為孩童只是語言發展較慢，但在兒科醫師眼裡，若真的太晚仍無法達到應有神經發展能力，應及早透過專業評估找出發展遲緩孩童，才能把握早療黃金期。

陳麒年表示，大多數孩童於2歲時可講出10個單字，3歲時應能講出自己名字與簡單句子，若無法達成，應留意是否有語言發展遲緩的可能，然而語言評估除了從講單字及句子外，其他問題也應一併考量。

陳麒年舉例，4個月大嬰兒聽到大人對他說話時，應會「咿呀」回應，因為語言認知發展，初期需有正常聽力，聽到聲音進而在大腦運作學習，記憶詞彙後從口中說出，因此若嬰兒對家人聲音反應不佳，也須留意。

陳麒年指出，早療門診的重要任務就是找出造成發展遲緩的原因，再針對原因安排後續早療課程，例如聽力問題應儘早配戴助聽器，若是自閉症問題，除語言治療課程，也會有兒童心智科醫師協助。

台大醫院新竹分院去年成立「早期療育中心」，早療中心主任賴彥廷表示，0至6歲遲緩兒的發生率約6至8%，以新竹市為例，每年新生兒人數約5000名左右，粗估每年增加3、400名發展遲緩兒。

賴彥廷指出，「6歲以前」是發展遲緩兒童早療重要階段，「3歲以前」更是早療黃金期，據統計，3歲前的療育成效明顯優於3歲後，透過適當的治療與教育訓練，可改善或降低兒童發展遲緩的現象，甚至可有效減輕未來障礙的程度。