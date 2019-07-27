腦麻生沈哲弘準大學畢業 盼用專業回饋社會

2019-07-27 18:21 中央社 中央社



患有先天性腦性麻痺沈哲弘，在家人用心陪伴與早療課程幫助，個性活潑且表達能力好，考上元培醫事科技大學，明年將畢業。他說，未來盼用自己的專業陪伴與服務長者。

大三生沈哲弘出生被診斷為先天性腦性麻痺，由於家人的愛與不放棄，聽從醫師的專業建議與早療課程安排，加上家庭給予的愛與用心陪伴，讓他的健康狀況進步，不僅能和一般生共同學習，更順利進入大學就讀。

「我的孩子跟常人一樣，只是他需更用心陪伴而已。」沈哲弘的母親劉妘貞表示，兒子10多年的求學生涯，她都是以陪讀的形式一路走來，直到高中後，才逐漸放手讓沈哲弘在學校時「自己照顧自己」。

劉妘貞指出，有時她與朋友談論時事，沈哲弘都會好奇聆聽，甚至加入討論，事後再去查閱相關資料，進而加深印象或增強對議題的了解，這不僅加深邏輯思考，也訓練說話能力，認為是很棒的學習機會。

沈哲弘到了大學更得心應手，許多事情都能自己、或在同學的協助下完成，即便如此，劉妘貞仍無法完全放心，還特別搬到學校附近，若沈哲弘真有急事，她就能在最短時間趕到學校支援兒子。

沈哲弘表示，他雖是身障者，但他熱愛研究生活法律相關知識，也喜歡服務別人，他選讀的科系是「高齡福祉事業管理系」。

最近，沈哲弘將在校內長照據點實習，陪伴長者聊天，現在詐騙集團猖獗，他也深入宣導，讓長輩能遠離受騙。

沈哲弘表示，他在學習過程中，母親從旁協助，陪他練習與人溝通談判，訓練邏輯，也鼓勵他參加各式活動，學經驗。至於課業面，母親不要求他有「非凡表現」，而是讓他快樂學習。

「最感謝我的母親」沈哲弘說，母親從小到大，給他滿滿的愛與正能量，若明年能順利畢業，他將把這份榮耀獻給母親。劉妘貞說，時間飛逝，帶著孩子一步步看他成長，「陪讀的歲月」即將告一個段落，非常欣慰，也期待孩子能與社會接軌，順利求職，也有經濟力穩定生活。