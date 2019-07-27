早療兒畢業了 企業送愛畢業照免費拍

2019-07-27 18:20 中央社 中央社



腦麻兒阿邦在心路基金會學會走路，生活技能不斷升級。圖／心路基金會提供 分享 facebook 「孩子畢業了，迎接新旅程」，心路基金會新竹分會將為8名接受早期療育兒童，辦結業式，孩子們學會基礎生活能力，接軌幼兒園、小學迎向新挑戰，也感動企業免費拍畢業照，送愛祝福。

心路基金會新竹分會主任楊玉玲說，今年有8名罹患腦性麻痺、罕見疾病CHARGE（聯合畸形）症候群、發展遲緩的孩子，在早期療癒學習2至5年，已告一段落，看見孩子們成長，也感謝企業各界的大力協助。

她指出，台積電曾為畢業生，送上書包、彩色筆等禮物給孩子們，還有員工變身志工當起攝影師，幫孩子化妝做造型，今年也將準備神秘禮物給畢業生。新竹京華婚紗今年準備禮服彩妝，讓孩子進入攝影棚，免費幫拍專業沙龍照。

新竹京華婚紗董事長特助劉凱希表示，公司3年來為每年的畢業生，拍攝畢業照沙龍照，期望孩子能帶著成長照片，迎接新階段。因孩子的狀況較為不穩定，拍照祕訣是，工作人員用愛心與耐心，邊與孩子們玩、邊拍照。

她表示，當時，腦麻兒臻臻換上了小公主服，進入攝影棚內，卻因環境陌生哭鬧，但她最愛聽兒歌小星星，工作人員、老師、連同她的同學，大家合唱「一閃一閃亮晶晶、滿天都是小星星」，並握住她的手安撫情緒，現場氣氛動人。

劉凱希表示，每一次的拍照過程，公司員工主動提出願意不支薪，為孩子拍照做公益，讓她有感孩子帶給同仁的正向力，更能主動關心社會弱勢。不過，公司照發薪水，感謝這一群有愛的攝影師、禮服秘書等同仁。

楊玉玲說，孩子拍畢業照時，雖狀況百出，有時鬧脾氣、有時太興奮，但在過程中孩子學習聽懂攝影師的指令，如微笑、姿勢等動作，也落實自主權，能挑選並穿上自己挑選的衣服，學會表達情緒，從中帶給孩子人生新歷練。

「沒有人生來天天好，但我們可以活出好天天」楊玉玲說，同一件事情早療孩子得花更多力氣完成，但他們能透過學習強化能力，一樣能有做夢的機會，體驗不同機會，迎向新旅程。