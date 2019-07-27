罕病兒踏出生命第一步 歸功於早期治療

2019-07-27 18:11 中央社 中央社



「彼此感謝，扶持成長」，7歲身障學童彭彭與臻臻是對方的小天使，彭彭因雙腳無力，藉著推臻臻的特製推車散步時，一併訓練走路，彭彭已能正常行走，而臻臻有了知心朋友，臉上逐漸展笑顏。

彭彭患有罕見疾病CHARGE（聯合畸形）症候群，身體的組織結構未能發展完全，影響感官系統，視力、聽力隨年紀成長，能力出現減退情形。臻臻因腦出血導致極重度腦性麻痺，得依靠特製推車行動。

5年前臻臻先到心路基金會新竹分會進行早療，臻臻罹患極重度腦性麻痺，手腳肌肉僵硬，嘴角常不自覺流口水弄濕圍兜，情緒容易緊張。這一切在她接受早療後有了改變。彭彭在1年後，加入早療行列，與臻臻成了好朋友，也成為生命中彼此互助的好同學。

心路新竹分會主任楊玉玲表示，一般人飲食、說話、上廁所很簡單，但對彭彭來說，要透過反覆練習，才能學會。也因怕生，彭彭剛來時，不願意接觸人群，常躲在自己的小圈圈中。

楊玉玲表示，臻臻雖口語表達能力不佳，但遇到彭彭後，兩人好像有絕佳「默契」，彭彭總是能懂臻臻想表達的意涵，她讓彭彭擔任臻臻的小小照顧員，也讓彭彭有了使命感，透過照顧別人，個性變得活潑，而臻臻情緒也因有人陪伴，穩定很多。

她說，彭彭的雙腳本身較無力氣，也藉由在推臻臻的特製推車中，學習走路，成功放手不攙扶，踏出生命第一步。

「兩個孩子互助改變，就從這裡開始」楊玉玲觀察，兩個孩子在外出時，一上車等待彭彭坐好後，馬上牽臻臻的手，也安撫臻臻的情緒，而她發現，彭彭從不願意與人接觸，到現在成了能守護別人的小天使。

楊玉玲表示，透過在早療的過程中，結合運用生活中的情境，讓孩子學習自己做事情，當孩子更獨立、進步，能自己進食、如廁，像一般的孩子一樣，對於家長而言，就是最大的鼓勵。