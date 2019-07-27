偏鄉早療資源匱乏 遲緩兒苦等黃金治療期

2019-07-27 18:10 中央社 中央社



傳勝（左）是遲緩兒，卻也是自閉兒，年紀輕輕卻連跌兩跤，但他和媽媽卻「永不放棄」。圖／伊甸基金會提供 分享 facebook

新竹縣沒有兒童發展日托中心，只有開設學前特教班收中重度幼兒，資源匱乏，台灣兒童療育協會、心路基金會下鄉巡迴，跟孩子互動，從中發現有遲緩疑慮孩子，掌握黃金治療期。

陳姓家長表示，竹縣目前沒有兒童發展日托中心的照顧，雖透過相關單位下鄉巡迴，能協助有遲緩疑慮孩子，提早治療，但現況是，竹縣家長為讓孩子讀特幼班，要到竹市排隊，過程辛苦。

新竹縣政府社會處長李國祿說，由於，新竹縣華光教養院是唯一有承接特教兒童日托中心，但在3年前結束，至今斷層，已新增早療日間托育及療育服務委託計畫，正積極接洽適合承接早療機構的單位。

他說，新竹縣每年服務需早療孩子約有1000多名，目前，新竹縣政府委託台灣新願社福協會進行早療通報等，還有心路基金會及台灣行動兒童療育協會負責推展社區療育據點服務等。

「孩子的問題，讓我們來發現」心路基金會新竹分會主任楊玉玲表示，心路基金會的早期療育團隊，結合治療師、教保員與社工，打造行動玩具親子車，用孩子的語言，與孩子遊玩、溝通，從中也找到有遲緩疑慮的孩子。

楊玉玲說，早療團隊更帶著教材，深入偏鄉走訪新竹縣的新豐鄉、新埔鎮、寶山鄉、竹東鎮及芎林鄉，為讓家長能了解療育概念，也會辦親子活動，如玩具DIY、寶寶按摩、親子廚藝，也吸引家長帶孩子來參加。

而在新竹市心路基金會、伊甸基金會都有成立早療日托班。伊甸基金會社工督導王序瑋表示，藉由推動早期發現及早期療育工作，除減輕遲緩兒對家庭造成的經濟負擔，也銜接成年後職訓及支持性就業與安置服務，協助身心障礙者生涯發展。

王序瑋說，伊甸不定期走進轄內各角落，以社區講座、刊物、小型篩檢諮詢模式，提供民眾更及時早療資訊，並在社工、治療團隊與老師合作下，讓父母共同學習、理解孩子，服務的效應也會擴散至幼稚園、學校、社區與社會。

新竹市政府委託心路基金會辦理兒童日間服務中心，收托領有發展遲緩或身障證明的特教幼童，透過療育課程包含如廁、吃飯、社交等技巧全方位協助，刺激孩子學習發展。但因名額有限，每年都有不少孩子等待入學。