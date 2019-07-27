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35歲口腔癌男子吃偏方求符水 到院時眼以下都是癌細胞

2019-07-27 15:15聯合報 記者王昭月╱即時報導

家住台南的35歲男子罹患口腔癌，因擔心動手術臉就毀了，因而放棄正規治療，改吃偏方、求符水仍無法改善，求醫時眼睛以下已經都被癌細胞占據，醫師提醒，檳榔是誘發口腔癌的頭號殺手，同時合併使用煙和酒的人，罹癌機率更是常人的123倍，千萬不能掉以輕心。

響應「全球抗頭頸癌日」，國內各大醫院直播串聯，呼籲民眾遠離煙酒及檳榔，避免罹患頭頸癌。

義大醫院頭頸部腫瘤外主任王誌群表示，據民健康署統計顯示，口腔、咽及下咽癌等「頭頸癌」死亡率已居癌症第5位，在男性癌症死因中更竄居第4位。病人年紀約在40歲到50歲間，患者多數是家庭經濟支柱，一旦罹病，全家受衝擊。

事實上，口腔癌是最容易發現，及時治療而控制的癌症，但醫師發現，不少人罹患口腔癌後，因擔心手術會造成顏面殘缺，忌於求醫。最近一名35歲的男子抽菸吃檳榔已10多年，半年前發現罹癌後未接受正規治療，四處找偏方求符水，再到醫院求治時，眼睛已下都已是癌細胞！

王誌群表示，國內治療口腔癌等頭頸癌已有一定成效，顏面重建的技術也十分優良，民眾一旦罹頭頸癌，一定要找專業耳鼻喉科、口腔外科進一步檢查。

更提醒，民眾若發現口腔潰瘍超過兩周未癒合，或口腔兩側、上顎有不明腫塊，或吃東西有疼痛感超過2周，都應小心。另牙齒咬合不良而造成口腔潰爛的婦女，也要小心癌變的可能。

義大醫院王誌群主任提醒，同時有抽菸、喝酒、吃檳榔的人，罹癌機率是常人的123倍。...
義大醫院王誌群主任提醒，同時有抽菸、喝酒、吃檳榔的人，罹癌機率是常人的123倍。記者王昭月／攝影
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口腔癌癌症癌細胞
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