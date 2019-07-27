親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

老公AKIRA如何求婚？林志玲害羞這麼回

台師大：弱勢生身處隔代孝養家庭 政府投錢也難助學

2019-07-27 15:15聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

為扶助弱勢學生，教育部等部會96年至107年投入超過600億元支持國內中小學弱勢生。黃昆輝教授教育基金會委託台灣師範大學教育系教授王麗雲執行兩年期研究，發現這些政府投入帶來的成效有限。王麗雲說，弱勢生更易身處「隔代孝養」家庭，需照顧失能祖父母，難專注課業。相關補助也未有效整合，以致「清寒證明」無敵，得憑證明領取多項補助，但都會邊緣的新興弱勢族群卻無法申請。

王麗雲說，政府和民間投入非常多種弱勢生補助，以致民間有「清寒無敵」的現象。學生只要有清寒證明，可重複領多項補助。台北市立實踐國中校長廖純英說，這些補助也不見得用於提升學業，因為領補助要家長簽名，但家長簽名後優先拿去支持家計，甚至把營養午餐錢拿去貼家用。參加課後輔導也要家長同意，但很多家長覺得這不重要，也影響中小學生的學習機會。

王麗雲說，就算第一線學校提供的扶助已到位，但沒有其他社會面向的扶助，也很難成就弱勢生的教育成果，讓他們能以教育翻轉既有階級。家庭功能不彰是影響弱勢生學習的重要因素，例如弱勢生雖有父母卻不同居，父母離家工作，弱勢生形同被棄養，還得負責照顧家中的失能長輩。

台師大人類發展與家庭學系教授林如萍說，家庭功能不彰的成因是保護因素不足，例如缺乏實體和心理的陪伴、支持，再加上家庭風險因素過高，例如家暴或經濟困難。社會上經常頒發孝親獎，得獎學子的孝行值得肯定，但也可能是家庭功能不彰的縮影。

王麗雲表示，未來應建立以社區為本的弱勢生扶助機制，整合經濟、社工、教育、輔導等面向，整合性地扶助弱勢生就學與成長。

王麗雲說，內政部、衛福部定義的「偏鄉」、「弱勢」，不一定適合作為教育上的分類。教育部目前定義的偏遠學校獲得許多設備和補助，但有許多不在偏遠山區、也不在市中心的「非山非市」學校，反而有許多弱勢生無法被照顧到。

王麗雲說，大學入學實施「繁星計畫」，導致經濟及學業優勢學生反向選讀偏遠學校，為的是三年後要以好的全校排名進到好大學。這也加大偏遠學校學生程度差異，學校難以控制教學難易度，專對弱勢生因材施教。

王麗雲解釋，這是「西瓜偎大邊」效應，部分學校弱勢生集中，優秀學生外流，影響學生組成、學校規模與師資結構，以致弱勢生集中的學校人力不足，降低扶助弱勢生的效能。

黃致誠建議有關單位建構人力平台，納入在地大學生、志工或退休人士，以實體且長期的支持和陪伴，幫助弱勢生的學業。弱勢生需要的是一對一的協助，輔導員要針對學生的課業和生活問題，給予陪伴和解惑，如果能持續陪伴三年直到學生畢業，效果應該會更好。林如萍也說，考大學有繁星，中小學生能否也有「北極星」，讓就讀大學或年齡更長的哥哥姐姐陪伴他們？

王麗雲說，小學、中學到大學是一連貫的銜接過程，弱勢扶助計畫給得多不如給得早，越晚提供扶助，越難救起弱勢小孩。106學年高等教育學生學雜費減免金額逾20億，成效比投入中、小學的弱勢扶助佳，不妨作為未來中、小學扶助計畫的參考。

黃昆輝教授教育基金會今天舉辦「現行政策能幫助弱勢生翻轉人生嗎？」座談會與記者會。...
黃昆輝教授教育基金會今天舉辦「現行政策能幫助弱勢生翻轉人生嗎？」座談會與記者會。記者潘乃欣／攝影
分享

教育部繁星
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

35歲口腔癌男子吃偏方求符水 到院時眼以下都是癌細胞

2019-07-27 15:15

不菸男脖子腫不會痛竟罹癌 他因亡妻1句話樂觀抗癌

2019-07-27 14:54

北榮成功保住毛利國王一條腿 族人遠赴台灣舞出謝意

2019-07-27 14:46

【食力】蛤蜊也會冬眠？真空冷藏讓蛤蜊多活幾天！

2019-07-27 15:00

雲林四癌篩檢MOU 乳癌篩檢打頭陣 首日揪兩疑似個案

2019-07-27 14:47

土耳其「麻」煩大 疾管署提升土國麻疹旅遊疫情建議

2019-07-27 14:45

熱對流旺盛 17縣市防豪大雨

2019-07-27 13:57

煞車閥失蹤煙囪破裂 105年林鐵老火車頭體檢狀況差

2019-07-27 12:10

馬路上最專業的攝影師？網狂歪樓：拍出來的作品張張值錢

2019-07-27 12:00

中台世界博物館慶3周年免費參觀 邀遊客臨書賞碑覺禪

2019-07-27 11:41

台鉅化妝品驗出致癌石綿 這2款修容盤有在台販售

2019-07-27 11:22

台鉅生技公司2款「修容大師」粉餅 再驗出石綿

2019-07-27 11:15

春節最佳訂票時機出爐！免3萬 飛墨爾本或溫哥華過新年

2019-07-27 11:04

台灣最神秘的島嶼 封島5年後重新開放

2019-07-27 11:02

台南國中生陪母回越南探親 感染登革熱

2019-07-27 10:54

嘉縣安仁家園缺接送車發愁 勸募中型巴士需各界伸援手

2019-07-27 10:53

桃市確診第2例日本腦炎 47歲婦住家附近有豬圈、鴿舍

2019-07-27 09:54

夏天預防曬黑除了防曬乳 這樣吃也可白回來

2019-07-27 09:23

大甲媽祖加持限定媽祖奶嘴 大甲鎮瀾宮要送新手媽媽

2019-07-27 09:12

太黑、基因缺陷 也可能讓你缺乏維生素D

2019-07-27 08:55

【食力】吃鍋不必再揪人！各大超商和超市搶攻個人鍋商機

2019-07-27 08:33

各地天氣悶熱 午後嚴防大雷雨

2019-07-27 08:30

3顆芒果當晚餐 他血糖飆高住院

2019-07-27 00:27

26%吃檳榔國中生 7歲以下就吃過

2019-07-27 00:23

台灣史上首例本土屈公病 土城現蹤

2019-07-27 00:10

健康你我他／刮腋毛消滅汗味 涼感巾能幫忙

2019-07-26 23:50

挪用健保總額 C肝新藥給付首加碼

2019-07-26 23:50

輔具非失能者專用 衛福部有補助

2019-07-26 23:50

質子治療中心 能幫台灣上太空！

2019-07-26 23:50

成大醫院安寧共照中心揭牌 雙主治醫師守護「最後的路」

2019-07-26 23:26

在基隆速食店花131元買套餐 中發票千萬大獎！

2019-07-26 22:40

冷心低壓接近 氣象局：明午後嚴防大雷雨

2019-07-26 22:17

非洲豬瘟案例未減 陳國恩漁港巡視：用盡全力沒有保留

2019-07-26 21:43

遊戲中學會雜耍表演 哇！馬戲團工作坊開演囉

2019-07-26 20:59

影／北美館「她的抽象」 台灣女畫家用巨畫挑戰西方

2019-07-26 20:28

本月30日起一連3天 小心中山高彰化交流道附近施工

2019-07-26 19:53

旗津出現本土登革熱確診個案 旗津觀光市場休市2天

2019-07-26 19:36

台中染麻疹小鮮肉17、18日鐵路客運趴趴走 接觸逾500人

2019-07-26 19:31

男子車禍沒外傷 過了3天才發現小腿血管斷裂險截肢

2019-07-26 18:49
看更多

熱門文章

證券業轉職烤香腸月收破10萬 30歲老闆娘後悔「念大學」

2019-07-26 17:20

竹科工程師會希望下一代繼承衣缽嗎？意外引起醫VS.工大戰

2019-07-27 10:34

冷心低壓接近 氣象局：明午後嚴防大雷雨

2019-07-26 22:17

台灣最神秘的島嶼 封島5年後重新開放

2019-07-27 11:02

台中染麻疹小鮮肉17、18日鐵路客運趴趴走 接觸逾500人

2019-07-26 19:31

10年電子業想換跑道拚公職 男超揮霍剩100萬：能撐多久？

2019-07-26 17:06

熊貓在英國爬牆遭電擊 陸網友氣炸：殘忍、國寶被欺負

2019-07-26 19:18

各地天氣悶熱 午後嚴防大雷雨

2019-07-27 08:30

北北基17縣市瞬間雷雨！桃園、新竹大雷雨特報

2019-07-27 13:29

小狐狸在永和出沒中！IG超萌可愛雞蛋糕讓少女暴動啦

2019-07-26 18:37

男子車禍沒外傷 過了3天才發現小腿血管斷裂險截肢

2019-07-26 18:49

小鮮肉東南亞染麻疹 台鐵客運北捷高鐵飛機全搭過

2019-07-26 16:49

每日星座運勢／射手良好信用助事業 有機會賺外快

2019-07-27 00:00

不菸男脖子腫不會痛竟罹癌 他因亡妻1句話樂觀抗癌

2019-07-27 14:54

「林聰明」沙鍋魚頭飄香美食展 民眾一次打包40份回家

2019-07-26 18:07

一次買130萬餐券！美食展開幕日 3飯店「單日業績破200萬」

2019-07-26 22:32

台灣史上首例本土屈公病 土城現蹤

2019-07-27 00:10

台鉅生技公司2款「修容大師」粉餅 再驗出石綿

2019-07-27 11:15

老虎闖入村落咬人 遭30名村民亂棍打死

2019-07-27 13:36

3顆芒果當晚餐 他血糖飆高住院

2019-07-27 00:27

林心如賣娃娃車 美成這樣太不科學

2019-07-27 07:47

旗津也爆本土登革熱 她在旗津觀光市場工作

2019-07-26 18:27

【食力】吃鍋不必再揪人！各大超商和超市搶攻個人鍋商機

2019-07-27 08:33

桶裝瓦斯糾紛頻傳 台南消防局「契約有簽有保障」

2019-07-26 17:44

本月30日起一連3天 小心中山高彰化交流道附近施工

2019-07-26 19:53

初鹿牧場牛奶雪糕8月登場！爭鮮還有2款「異國風雞肉捲」　酸辣滋味迎夏天

2019-07-27 00:41

桃市確診第2例日本腦炎 47歲婦住家附近有豬圈、鴿舍

2019-07-27 09:54

不只是失能者專屬 輔具早期介入延緩失能

2019-07-26 17:49

鯊魚一生老掉牙 海生館撿齒化為熱銷紀念品

2019-07-27 11:14

旗津出現本土登革熱確診個案 旗津觀光市場休市2天

2019-07-26 19:36

北榮成功保住毛利國王一條腿 族人遠赴台灣舞出謝意

2019-07-27 14:46

影／走失小黑熊誤入村落被狗追 焦慮萌樣令人好心疼

2019-07-27 15:14

春節最佳訂票時機出爐！免3萬 飛墨爾本或溫哥華過新年

2019-07-27 11:04

26%吃檳榔國中生 7歲以下就吃過

2019-07-27 00:23

住宿買1送1再贈千元券 屏東大鵬灣產業聯盟拚了！

2019-07-27 11:55

【閱讀生活】艾瑞克‧梅西爾／如何弭平手足分裂造成的傷痕？

2019-07-27 06:00

老饕不可不知！橄欖油聖經「FLOS OLEI」中文版搶先上市

2019-07-26 16:53

台鉅化妝品驗出致癌石綿 這2款修容盤有在台販售

2019-07-27 11:22

日本百年品牌東客麵包 首度進駐新竹

2019-07-26 17:39

今天吃鰻魚了嗎？日本200年文化 「土用丑日」吃鰻魚可以補精力

2019-07-27 15:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top