不菸男脖子腫不會痛竟罹癌 他因亡妻1句話樂觀抗癌

2019-07-27 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市51歲的羅姓園藝造景公司老闆不菸、不酒，6年前因脖子腫的，不會痛，就醫確診是甲狀腺癌二期，經手術切除後，陸續接受4次碘治療，沒想到抗癌期間，小他3歲的妻子確診為惡度高的三陰性乳癌，去年底癌逝，他感謝2名女兒、親友陪伴下走出喪妻陰霾，並想起亡妻曾說「能幫助別人是有福氣的」，工作之餘還到鹿谷鳳凰谷鳥園當志工、幫寺廟除草，樂觀抗癌。

台中榮總耳鼻喉頭頸部主任王仲祺說，甲狀腺癌發生原因與體質、遺傳、環境因子或壓力有關，由於初期症狀不明顯，可以靠自我檢查，以雙手食指、中指與無名指從臉部下方往下輕撫觸摸是否有腫塊，再沿著鎖骨方向檢查，若發現脖子異常腫塊有疑慮，或腫塊急速變大，請立即就醫檢查。另外，甲狀腺良性腫瘤患者，建議每年接受1次頸部超音波檢查。

羅姓老闆和妻子結婚20多年，育有2女，家庭圓滿，他除了工作壓力大，作息正常，從來沒想過會罹癌，6年前，摸到脖子腫腫的，因父、姊都有甲狀腺良性腫瘤，於是就醫檢查，沒想到是甲狀腺癌二期，當時在一家公司擔任人事經理的妻子還勸他要放輕鬆，安心接受治療，他在家人、親友的支持下，接受手術、放療，很快回到工作崗位，固定每天吃甲狀腺素，3個月回診追蹤。

羅姓老闆說，其妻吃素、不菸、不酒，作息正常，沒想到2年前確診惡度高的三陰性乳癌，他還以抗癌的經驗鼓勵妻子攜手抗癌，換他照顧妻子、當妻子後盾，妻子化療後腫癅縮小，再切除腫瘤，沒想到1個月後復發，妻子放不下2名女兒，積極抗癌，無奈去年底病況惡化癌逝。