雲林四癌篩檢MOU 乳癌篩檢打頭陣 首日揪兩疑似個案

2019-07-27 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



乳癌防治基金會剛於本月24日在雲林縣長張麗善見証下，與台大醫院雲林分院簽署四大癌篩長期合作備忘錄，今早馬上於雲林縣四湖郷舉辦四大癌篩義診活動，不到二小時大排長龍，已超過200人，到目前已經發現二位疑似乳癌個案，專家強調，接受乳癌篩檢者可降低死亡率高達3成以上，籲45歲以上女性把握每2年一次免費乳房X光攝影檢查。

乳癌是國內女性癌症發生率第一，據國健署統計，每天約31名婦女會被診斷罹患乳癌、6名婦女因乳癌失去寶貴性命。相較20年前乳癌新發人數不僅攀升3.6倍，甚至有國內調查發現，我國每3名乳癌患者就有1人是年僅30至49歲年輕女性，是青年女性罹癌最大宗。

今日一早乳癌防治基金會的同仁丶台大雲林分院癌篩醫師，還有從台中澄清醫院特地趕來的施宜君醫師及扶輪社志工丶當然還有四湖郷衛生所所有同仁總動員，頂著大太陽，在乳癌篩檢活動現場四處奔波，民眾來嚮應活動也非常踴躍丶純樸丶熱情，感動工作夥伴。

「乳房X光攝影檢查」經證實是目前最有效篩檢工具，婦女定期接受乳房X光攝影檢查，可降低2至3成的乳癌死亡率。乳癌防治基金會董事長張金堅表示，四大癌篩確可捍早發現早期癌症，降低死亡率，天氣赤炎炎，但工作同仁的愛心動力不減，是一次成功的義診活動。