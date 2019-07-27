北榮成功保住毛利國王一條腿 族人遠赴台灣舞出謝意

2019-07-27 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



台灣醫療再次成為外交軟實力，台北榮總2016年收治紐西蘭毛利國王，成功治療痼疾，保住國王一條腿，甚至行動自如，在官員與族人間廣為稱頌，成為毛利族流傳的佳話。對此，紐西蘭毛利族文化交流團至北榮感恩義演，表演特色舞蹈與病患及醫護同仁同樂。

紐西蘭毛利族文化交流團受外交部邀請，參加台灣原住民豐年祭，今日由團長克雷格(Craig Muntz)率領，更奉國王之命赴台北榮總展開友好訪問，表演毛利族的特色舞蹈「KAPA HAKA」，與全院同仁及病患、家屬分享歡樂，嚴肅又逗趣的表演，吸引許多觀眾駐足觀賞。

毛利國王與北榮的不解之緣要從一次南島語系會議說起，當年一名與會的台灣立委聽聞國王有腳疾，大力推薦可到北榮治療，國王2016年到北榮就醫，由北榮副院長、骨科主治醫師陳威明醫療團隊成功治療困擾多年的痼疾，恢復健康、重獲愉快的生活方式。

克雷格致詞時表示，此番義演主要是代表紐西蘭毛利國王圖黑堤亞(King Tuheitia)，表達感恩之意。國王相當感動，對於北榮醫療技術、親切的服務態度，印象深刻、備加推崇。

國王到台灣治療的故事，在官員與族人間廣為稱頌，成為毛利族流傳的佳話。國王也曾於2017年9月20日，出席第三門診的啟用典禮，對北榮有深厚的感情，並且結交許多北榮的好朋友。