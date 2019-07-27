土耳其「麻」煩大 疾管署提升土國麻疹旅遊疫情建議

2019-07-27 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



土耳其來一趟熱氣球之旅，享受伊斯坦堡的歷史及美麗，土耳其大部分氣候為乾爽很適合旅遊，7、8月不會像台灣濕熱的天氣讓人不舒服，到土耳其感受歐亞雙重文化饗宴成為台灣民眾旅遊新選擇。但想趁著暑假去土耳其的民眾要當心，該地麻疹疫情急速攀升，疾管署自7月17日提升土耳其國際旅遊疫情建議至第一級注意（Watch）。

疾管署副署長莊人祥表示，發布疫情警示是超過千例以上會評估，土耳其是WHO最新一期報告才超過千例且疫情持續上升，考量國人經常旅遊地區，基於當地具傳染風險，故發布國際旅遊疫情建議至第一級注意（Watch）。土耳其去年至5月累積333例麻疹病例，今年病例數已達達1468例，明顯高於去年同期，甚至創5年同期新高。

暑期是國人旅遊旺季，我國部份鄰近國家麻疹疫情持續，如國人旅遊首選東南亞地區，如泰國、越南近期疫情呈上升趨勢，明顯高於去年疫情；歐洲地區疫情以烏克蘭最為嚴峻，北馬其頓共和國、法國及義大利等國病例數超過千例，紐西蘭疫情也不容小覷。目前我國境外移入麻疹，感染國家以越南、泰國及菲律賓為多；出國目的以旅遊最多，其次為商務及探親。

據WHO於7月15日更新全球疫情資訊，今年截至5月全球181國累計報告逾26.7萬例，高於去年同期逾16萬例。另今年截至5月確診數以馬達加斯加約6.9萬例為多，其次為烏克蘭約5.1萬例、奈及利亞約2.4萬例、印度及菲律賓各約2.2萬例。今年截至目前國內累計107例，66例為國內感染，41例為境外移入病例。