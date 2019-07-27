夏天吃甚麼魚最好？漁業署推薦這幾種

2019-07-27 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



盛夏高溫炎熱，大量消耗體力容易感到疲憊，農委會漁業署推薦國人多食用當令國產優質水產品補充元氣，舉辦「夏季鱻食饗宴」促銷活動，邀請烹飪老師蔡季芳運用當季國產石斑魚、金目鱸、文蛤、白蝦等結合當季食蔬，以簡易烹飪方式變化出「海鮮粥底火鍋」與「夏日蔬食蒸魚」二道料理，促進食慾，

蔡季芳表示，炎夏熱浪襲人，人體容易流失水分及礦物質，加上氣溫悶熱造成食慾降低，更需要有效率的食補，因此夏季飲食應以清淡、易消化為主，不宜過多攝取冰冷、油膩的食物。韓國人夏季愛吃參雞湯就是符合中醫「春夏養陽」的食補觀點，加上魚肉好消化吸收，富含優質蛋白質等多元營養，是相當適合夏天全家人一同享用的食材。

漁業署表示，近期正值石斑、金目鱸等大宗養殖魚種產季，石斑不僅具高蛋白質、低脂肪、低膽固醇，且富含膠原蛋白及肉質Q彈，是華人饗宴中生猛海鮮的代表，政府輔導業者提升養殖及加工技術，以及名廚們協助開發簡易的家庭式料理，讓國人都可在家中輕鬆享受鱻食饗宴，另外肉質纖細滑嫩的鱸魚，適合清蒸、煮湯、香煎、油炸等各式料理，都是炎炎夏日清爽不油膩的輕食產品，特別推薦國人採購為家人補充營養。