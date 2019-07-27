煞車閥失蹤煙囪破裂 105年林鐵老火車頭體檢狀況差

2019-07-27 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



有105年歷史的林鐵蒸汽火車頭SL-21號關在嘉義公園展示44年，23日上午阿里山林鐵及文資處以200噸級吊車，將它調起，運至北門車站，預計編列1200萬元整修，希望有機會重新運行軌道；連日來，資深司機員翁幸昭檢視老火車頭，發現駕駛座煞車閥不翼而飛， 煙囪也破裂，飽經風霜老火車頭，狀況很不好，修復至少要半年時間。

被用鐵柵欄關在嘉義公園，失去自由近半世紀SL-21號蒸汽火車頭，重獲自由回到林鐵及文資處車庫 ，林鐵及文資處長黃妙修宣布要編列1200萬元整修，鐵道迷及民眾都好奇這輛老火車頭體檢狀況 ，能否修復?

資深司機員翁幸昭檢視發現，駕駛座煞車閥不翼而飛，他到高雄歷史博物館發現與SL-21號蒸汽火車頭，同型的火車頭，煞車閥也不翼而飛，疑被偷，在日本網站拍賣一個蒸汽火車頭煞車閥要價台幣30萬元，SL-21號老火車頭煙囪也破裂，狀況很不好。

翁幸昭指出，SL-21號與其他同車款有項最大不同特色是，車頭附掛鐵製郵政桶，他形容這是「愛情限時信」，因為當時阿里山公路未開通，信件交送仰賴往來行駛奮起湖與竹崎鄉間的SL-21號小火車，他在老火車頭運轉1室内，發現寫有台灣總督府字樣的珍貴壓力錶。

當年駕駛這輛老火車退休司機員呂文聲回憶，當學徒就學4年多，開蒸汽火車也約4年，印象中燃燒煤炭要達120度、45分鐘後才能啟動火車動力，從嘉義車站到阿里山要6小時，一定要換人開，否則車廂過於高溫會受不了。