中台世界博物館慶3周年免費參觀 邀遊客臨書賞碑覺禪

2019-07-27 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣「中台世界博物館」擁有完整西安碑林名碑拓片，也是書法愛好者的參訪勝地，慶祝3周年館慶，將從8月9日至18日一連10天免費參觀，並規劃「臨書、賞碑、覺禪」為主題的活動，讓觀眾置身於和靜清雅如詩境般的書法藝術中，清涼一夏。

中台世界博物館於2016年開幕，至今深受國內外遊客讚揚， 有「台灣佛教羅浮宮」美譽，8月11日舉辦「文化聖地書法寶庫」講座，邀請「陝西省書畫藝術研究院副院長」、同時也是「西安碑林博物館」副研究員馬志祥，與觀眾面對面交流互動，更邀請高雄師範大學美術系主任詹獻坤及草前文創蔡崇三，與馬老師用筆墨交談，兩岸名家揮灑線條，呈現書法藝術之美。

8月17日被稱為「當今哲理畫宗」的徐術修及發揮「狂草神祕線條」的詹獻坤書畫名家，將於木雕分館現身說法，他們在參禪修禪中覓得書寫的喜悅與突破。高齡93歲的徐術修還將以「祈福安康」主題現場揮毫，呼應木雕分館造像裝藏中供養與祈願的含義，展現他仍精神矍鑠、力透紙背的功力。

好筆與好帖也是寫好書法的要件，因此這回特別找到從事手工毛筆製作已逾五十年的「文山社」製作毛筆達人陳耀文，展現精湛的手藝並揭開其毛筆獨家製作工序，觀眾也可跟著專家製作專屬於自己的「文房一寶」。

中台世界博物館近期獲得最大旅遊網站TripAdvisor貓途鷹「2019優等證書」，館慶期間到木雕分館參訪的觀眾，都可以用館方提供的不同媒材與明信片紙材，摹寫木雕造像並寫下祈願，投遞寄給自己一份屬於遠方與未來的願想。