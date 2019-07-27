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台鉅生技公司2款「修容大師」粉餅 再驗出石綿

2019-07-27 11:15聯合報 記者羅真╱即時報導

日前傳出台鉅生技股份有限公司委託中國製造的4款化粧品疑似含有石綿，衛福部食藥署責成台南市衛生局抽驗該公司12款在國內銷售的產品，今日公布其中9款檢驗結果。檢驗發現，其中2款「修容大師」修容餅檢出含有石綿，已勒令該公司即刻下架回收。

衛福部食藥署研檢組組科長黃守潔表示，食藥署參考ISO 22262等國際標準檢驗方法，以穿透式電子顯微鏡（TEM）搭配能量分散X射線光譜儀（EDS）進行檢驗。目前12款採檢產品中已有9款檢驗完畢，其中2款含有石綿，分別是台鉅生技公司的中國子公司福清佳寧化妝品公司生產輸入的「修容大師（City Color Contour Palette Contour, Bronze, Highlight），批號1606001/ GM-13336，有效期限2021/06/01」及「修容大師 2 （City Color Contour Palette 2 Contour, Bronze, Highlight） ，批號1606001/ GM-13336，有效期限2021/06/01」。

食藥署醫粧組科長張家榮表示，初步掌握這2款檢驗不合格產品均在官網或觀光工廠銷售，去年度輸入我國件數有457件，不過銷售出去的件數僅60餘件。食藥署已勒令即刻全面下架，並於2週內完成回收。

張家榮表示，石綿是一種纖維、無法被人體吸收，其對人體的危害以吸入性危害程度較高，吸入後會沉積在肺部導致慢性發炎、增加致癌風險。而含在彩妝品內的石棉，由於透過皮膚途徑而吸收的機率不高，帶來的危害相對較低。不過仍建議賣到上述2款產品的民眾立刻停止使用，並可退換貨。

張家榮表示，化妝品業者有可能在純化滑石粉過程中不慎殘留石綿，無論如何業者都應把關生產流程品質，否則可依法處2萬元至500萬元罰鍰。本案檢驗結果昨日出爐，後續台南市衛生局將視違規情節評估裁罰程度。

黃守潔表示，其餘3件抽驗產品的檢驗結果預計於下周四或下周五出爐。

衛福部食藥署今日公布台鉅生技公司的兩款「修容大師」修容餅檢出含有石綿，已勒令該公...
衛福部食藥署今日公布台鉅生技公司的兩款「修容大師」修容餅檢出含有石綿，已勒令該公司即刻下架回收。記者羅真／攝影
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