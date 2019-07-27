春節最佳訂票時機出爐！免3萬 飛墨爾本或溫哥華過新年

2019-07-27 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



進入下半年，許多遊客已迫不及待的規劃明年出遊行程，Skyscanner建議，近期就可關注明年跨年及春節機票價格，業者也首推Line@的「連假機票訂閱」功能，規劃連續假期出遊更方便。

根據Skyscanner票價資料顯示，跨年及農曆春節是最熱門的出國連假，平均票價也相對偏高，因此若是能抓準最佳訂票時機，就能優惠省下旅費。跨年的假期較短，建議選擇鄰近的旅遊目的地，東京、大阪、首爾等地可在4、5個月前開始關注機票價格，就可能找到18~20%的優惠。若是以「價格」為優先考量，也可以選擇有「東方巴黎」之稱的胡志明市，出發前５個半月有機會搶到比平均票價便宜45%的優惠價格。

農曆新年只要多請2天特休，便可以擁有長達11天的連假，無論是規劃長短程出遊都相當合適，最佳訂票時機大約落在7~8月。Skyscanner推薦溫哥華、阿姆斯特丹和墨爾本，平均票價2萬5左右便能飛出國過年，享受充滿異國情調的出遊時光。

至於明年的請假攻略，春節假期將從1月23日（四）小年夜開始放到1月29日（三），共7天，若是再搭配2天特休，則可以將假期延長成11天，非常適合民眾規劃長程旅遊。228紀念日、五一勞動日，以及國慶日恰巧碰到週末湊成3天連假，而清明節、端午節，以及中秋節則是4天連假，其中2月15日、6月20日，以及9月26日共3天需要補上班上課，民眾安排行程時得多留意。