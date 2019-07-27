台灣最神秘的島嶼 封島5年後重新開放
你知道台灣最神秘的島嶼在哪裡嗎？這是有「台灣龍珠」之稱的基隆嶼，封島5年後重新開放，坊間已有登島+登塔+繞島的行程，讓遊客完整窺探其真面目。
「基隆嶼」位於台灣東北方的東海海域，又稱基隆島，基隆嶼素有「台灣龍珠」的美譽，為日治時期基隆八景之一，有「杙峰聳翠」美稱，島的形狀似鯨魚，是座孤懸於海上的無人島，也是基隆外海4座火山島嶼之一，為北海岸地區明顯的地標，昔日為軍事管制區，於2001年開放登島觀光，封島5年後秘境重新開放，目前每日限額1,000人，已成為市場最夯的旅遊新景點。
「基隆嶼」西南長約960公尺，寬約400公尺，面積約24公頃，島上最高海拔為182公尺，是由角閃石、黑雲母、石英、安山岩所構成的島嶼，四周皆為峭壁，狀如鯨魚，島上有逾百種植物及野鳥生態景觀，珍貴的火成岩地質景觀，和精采的原生植物為其特色，每年5~6月份為百合花季，8、9月則為金花石蒜花季，是登島賞花的最美時刻。最高點基隆嶼燈塔，可望野柳、鼻頭角的北海岸，美麗海景盡收眼底。
綠生活推出達人帶隊遊基隆嶼的行程，8/7、8/25有兩梯次，9月之後登島梯次可電洽：02-2500-7227或0980-028-188。
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