嘉縣安仁家園缺接送車發愁 勸募中型巴士需各界伸援手

2019-07-27 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣長期缺乏兒少收容安置機構，縣內無依弱勢兒少95％以上須安置外縣市，無法就近獲得照顧，99年天主教嘉義教區在偏鄉六腳鄉成立安仁家園，可服務42名弱勢兒童少年，目前安置32人，需要一輛中型巴士載院生及老師外出，安仁開銷大多靠捐款及補助，為購車款356萬元無著落發愁，急需善心人士伸出援手，讓失依兒少回「嘉」路不再遙遠。

安仁家園安置兒少多數為社會局轉介，有家遭變故失去依靠孤兒，還有被遺棄、遭家暴，每個孩子背後都有辛酸悲苦故事，還有孩童狀況特殊，像居住多年的「大頭」(化名)，印尼母親在台非法打工，產下「大 頭」後不久被遣送返國，母親被遣送回國時，同居人想靠親子鑑定認養，結果驗ＤＮＡ才發現是幫別人養兒子，不甘戴綠帽，至今「大頭」仍無國籍。

「大頭」在家園表現良好，會幫忙什做家事，喜歡參與社團活動，這學期在校有參加角力訓練與比賽，比賽成績不俗。院童「妙妙」因患有肝糖儲積症的罕見疾病，需要服用特殊藥物才得以維持正常身體機能，如同行動藥罐子，但她個性活潑開朗、笑口常開，與她相處讓人心情愉悅。

院童「阿龍」來到家園時才9個月大，但他已經因為父親長期家暴而傷痕累累，甚至腦部受創，導致他發展遲緩。安仁家園是孩童們的家，一磚一瓦都用爱去建造。家裡有好多兄弟姊妹，雖然來自不同家庭，會吵架也會互相幫忙，但出門參與活動時，都分散各個車輛中，當車上有妹妹吵鬧、弟弟大叫時，老師總是需要照顧哭鬧的妹妹及安撫大叫的弟弟，讓老師一邊開車看路又一邊擔心弟弟妹妹，著實危險。