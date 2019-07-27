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台北藝術節南韓編舞家挑戰禁忌 大跳北韓舞

2019-07-27 10:23聯合報 記者何定照╱即時報導

南韓北韓的舞，認識東南亞國充滿爆發性的表演藝術。台北藝術節今年邁入第21屆，由國際策展人鄧富權策展，以「I （do not） Belong To You我們（沒）有認同」作為主題。由於鄧富權過往就擅長亞洲脈絡，今年17檔節目主要以亞洲為主，鄧富權說，近年亞洲藝術能量十分耀眼，但台灣過去國外節目都邀歐美為主，希望藉此讓台灣觀眾更認識亞洲。

節目規畫如策展主題所暗示，並非凸顯各自自我，而是關注不同個體關係面向：權力如何產生、協商、分配，又經歷何種交換與衝突。鄧富權安排以印尼編舞家傑柯．席翁波與台灣小事製作共同製作的《舞趴！舞趴！舞趴！行為指南》為藝術節開場，用在城市戶外的開放空間教大眾舞蹈，宣示開放資源的分享態度。8月3日、4日在台北信義新光三越香堤大道廣場舞動。

著名菲律賓編舞家伊薩‧江森繼去年藝術節的《身體計畫》，再度以肉身直視後殖民的身體政治，以《公主煉成記》作為最新創作Happyland系列的首部曲，反思迪士尼王國的幸福演出，諷刺意味十足。8月9日至10日在台北水源劇場上演。

同一時間，也可欣賞由台北藝術中心「亞當計畫藝術家實驗室」發展成型、2018年首度現身台北藝術節的《島嶼酒吧》，這次以「地瓜情味了」為主題，由主創藝術家黃鼎云及泰國藝術家陳業亮以台北為發想核心，邀觀眾一起在酒吧空間近距離探討文化如何傳播。8月9日至17日演出。

也不妨看看參與式劇場明日和合製作所及進港浪製作的兩位團長洪千涵與洪唯堯姊弟，共同打造跨域合作的《家庭浪漫》。該作從自家話題出發，擴展到台灣人「共業式」的集體浪漫幻想，8月9日至11日在中山堂光復廳演出。

來自印尼艾可舞團的編舞家艾可．蘇布利陽，先前舞作《Balabala》、《哭泣賈伊洛洛》在台大受好評，這次的獨舞新作《鹽》，以潛水經驗思考海底無重力狀態對身體的影響，藉此暗示當代身分流動與文化和生活關連，光是回應海洋節奏的精準動作就很撼人。8月13日至14日於水源劇場讓觀眾一新耳目。

緊接著在中山堂，台灣魔幻劇場組合周瑞祥、陳煜典《新人類計畫：預告會》，運用魔術等「超能力」，提出人類心理及生理層面上的「進化可能」，8月15日至18日登場。

同一時段，法國當代指標性編舞家傑宏．貝爾繼去年集結台北民眾演出《歡聚今宵》之後，今年與兩位台灣編舞家陳武康、葉名樺重現概念舞蹈經典篇章《非跳不可》，以80年代熱門金曲驅動台灣民眾身體與記憶，8月16日、17日在中正堂中正廳嗨翻。

也別錯過新加坡籍跨域藝術家徐家輝特別赴日，邀請日本舞踏始祖土方巽的靈魂，透過腦波科技共同編創的後人類編舞《極黑之暗》，堪稱影像與超自然的舞蹈經驗，8月17日至18日在水源劇場登台。

獲得多次舞蹈獎項肯定的南韓編舞家安銀美，挑戰兩韓關係禁忌，以《南韓跳，北韓舞》重塑北韓政令宣導的朝鮮舞，是本次重量級節目，8月23日至24日在中山堂中正廳讓你又笑又思考。

以上購票洽兩廳院售票系統。

南韓編舞家安銀美（Eun-Me Ahn）以《南韓跳，北韓舞》重塑北韓政令宣導的朝...
南韓編舞家安銀美（Eun-Me Ahn）以《南韓跳，北韓舞》重塑北韓政令宣導的朝鮮舞。圖／台北藝術節提供
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跨越生死的後人類編舞《極黑之暗》，為一場關於影像與超自然的舞蹈經驗。圖／台北藝術...
跨越生死的後人類編舞《極黑之暗》，為一場關於影像與超自然的舞蹈經驗。圖／台北藝術節提供
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印尼當代舞團艾可舞團創團者傑出編舞家艾可．蘇布利陽（Eko Supriyanto...
印尼當代舞團艾可舞團創團者傑出編舞家艾可．蘇布利陽（Eko Supriyanto）的新作《鹽》。圖／台北藝術節提供
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菲律賓編舞家伊薩‧江森《公主煉成記》。圖／台北藝術節提供
菲律賓編舞家伊薩‧江森《公主煉成記》。圖／台北藝術節提供
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