新竹海水川溪染紅元凶 檢警環聯手找到了

2019-07-27 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



去年12月16日發生新竹地區海水川溪遭排放不明液體染紅，造成大量魚群暴斃的嚴重水污染事件，檢警環立即組成專案小組展開查緝，經追查為上游鑫○水泥製品公司的桶槽外洩化學藥劑所致，因此化學藥劑經檢測含有水污法公告的有害物質「酚類」，且造成河川嚴重污染及生態危害，已涉嫌違反刑法第190條之1規定，日前由新竹地檢署依法偵查終結，並將負責人陳○瑋提起公訴。

去年底，新竹市環保局接獲民眾陳情香山區海水川溪溪水被染紅，並發出惡臭，溪中魚群大量翻肚死亡，新竹市環保局調查發現是上游的鑫○水泥製品公司的桶槽破損，外洩的液體造成溪水污染，環保局除第1時間採樣送驗外，也依水污法等規定處罰業者250萬元罰鍰，並報請新竹地檢署檢察官展開偵辦。

新竹地檢署檢察官組成檢警環專案小組，由環保署北區環境督察大隊、內政部警政署保七總隊刑警大隊、法務部調查局新竹調查站、新竹市警察局偵查隊與新竹市環保局等單位展開聯合查緝，經歷6個月蒐證追查，發現鑫○水泥製品公司收受不明廢液，經監測結果pH值高達11以上，屬於高鹼性，並含有高濃度有害物質「酚」，因此造成大量魚類死亡，嚴重破壞環境生態，一度造成民眾恐慌。

鑫○水泥製品公司未領有環保主管機關清除、處理許可，違法收受廢溶劑，又因管理不當造成桶槽破裂，導致海水川溪受到嚴污染，且耗費大量社會成本復原，新竹地檢署以最嚴格的刑法第190條之1將公司負責人提起公訴，負責人將被處以5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1000萬元以下罰金。