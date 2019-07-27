桃市確診第2例日本腦炎 47歲婦住家附近有豬圈、鴿舍

2019-07-27 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



夏季為日本腦炎流行高峰，桃園市昨天確診今年第2例日本腦炎病例，平鎮區一名47歲婦人經就醫確診，目前仍在住院治療，市府衛生局疫調發現，婦人與首例確診的觀音區男子活動範圍無重疊，為獨立散發個案，婦人住家與工作地附近有豬圈、鴿舍及水稻田等高風險環境，衛生局已針對高風險地點實施掛燈減蚊防治工作，並同步針對社區民眾逐戶衛教宣導。

該名住在平鎮區的47歲婦人15日起出現發燒、頭痛、嗜睡又抽搐等症狀，22日凌晨被家屬送往平鎮某醫急救，昨天確診日本腦炎，衛生局疫調發現，婦人活動地點以平鎮住家及工作地為主，兩處相距約100公尺，經調查活動地點500公尺範圍內發現有豬圈、鴿舍及水稻田等高風險環境，婦人與首例確診的觀音男子不相識，活動範圍與旅遊史無重疊，皆為獨立個案。

衞生局指出，日本腦炎是由三斑家蚊及環紋家蚊叮咬傳播的傳染病，主要症狀為發燒、頭痛、嘔吐等症狀，嚴重病例則會出現肢體麻痺、意識混亂甚至死亡；病媒蚊最常孳生於水稻田、灌溉溝渠、豬圈等環境，衛生局提醒民眾除注意居家環境清潔及裝設紗窗紗門外，應儘量避免於黎明與黃昏等病媒蚊吸血高峰時間至稻田、豬舍、鴿舍等地點活動，或應選取穿著淺色長袖衣褲以保護身體，裸露部位塗抹經政府機關核可之防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。