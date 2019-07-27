悅讀書房／最窮國家最不幸？貧富差距大國家才是

2019-07-27 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



聯合晚報每月推出「悅讀書房」，「本月精選」推薦英國教授威金森、皮凱特的《社會不平等》、《收入不平等》（時報出版）。

一般談貧富差距，直接聯想到的是對弱勢階級的傷害。英國這兩位教授力陳的，則是貧富差距對所有人都造成傷害：貧富差距越懸殊，各種社會問與健康問題都越惡化，包括謀殺率、精神疾病比率等越高，平均壽命、兒童幸福感等越低，而這都並非只限定特定階級。

書中指出，社會或健康問題最嚴重的社會，往往並非最窮的社會，而是貧富差距最嚴重的社會。兩書寫作差九年，相對於《社會不平等》，《收入不平等》更關注貧富差距對人人自尊、心理健康等影響，並藉此呼籲改善貧富差距必要性，試圖在道德勸說外更具利益說服力。台灣這回出版可貴的是，也自製台版狀況別冊，其中對該書有認同也有批評，是很好的腦力激盪。以下摘自《社會不平等》：

讓我們想想，出生在兩個不同國家的嬰兒，健康狀況會有怎樣的不同。

A寶寶出生於美國－全世界最富裕的國家之一，擁有全球半數以上的億萬富豪。儘管這個國家的人口不到全球人口的5%，但他們用於醫療保健的支出，卻占了全球醫療花費的四成到五成，其中，花在藥物治療與高科技掃描儀器的費用尤其驚人。

B寶寶出生在比較不富裕的西方民主國家之一－希臘。這裡的平均收入只有美國的二分之一強。在美國，每人每年的醫療花費大約6000美元，希臘則不到3000美元。此外，平均每人擁有的高科技掃描儀數量，希臘比美國少了六倍。

B寶寶活得健康長壽的機會，想必比不上A寶寶?

事實上，出生於美國的A寶寶，預期壽命比出生於希臘的B寶寶短了1.2年。而且，滿周歲以前的死亡風險，A寶寶比B寶寶高出了四成。已開發國家之間的落差，甚至比我們這裡所做的比較更為懸殊：美國寶寶周歲前死亡的機率，是日本寶寶的兩倍；美國與瑞典的平均壽命相差三年，葡萄牙和日本則差了五年以上。某些比較甚至更令人震驚：1990年，哥倫比亞大學醫學院外科系的 柯林.麥考和哈洛 德.費里曼計算出， 紐約哈林區的黑人男性，比孟加拉男性更不可能活到65歲。

先不提別的，A寶寶與B寶寶的比較證明，醫療花費與高科技醫療的普及，跟全民的健康狀況無關。在富裕國家，每人的醫療花費與平均壽命之間沒有連帶關係。

如果平均所得水準無關宏旨，花在高科技醫療的支出也不重要，什麼才會影響大局？如今已出現大量關於所得差距與健康的研究，分別針對世界各國、美國各州或其他大範圍地區進行比較。其中絕大多數研究證實，國家越均等，健康狀況往往越良好。

我們檢驗許多死亡成因，看看哪些健康因素具有最大的階級差異。我們發現勞動人口的死亡因素當中，心臟病與兇殺案件出現最大的階級差異。相較之下，各階級的攝護腺癌死亡率沒 有太大不同，而乳癌的死亡率則跟社會階級完全無關。

接著，我們研究貧富不均如何影響各種不同因素的死亡率，發現具有較大社會差異的死亡因素，對貧富差距的敏感度也高出許多。我們也發現，生活在比較平等的地方，所有人都能蒙受其利，並非只有窮人獲益。