夏天預防曬黑除了防曬乳 這樣吃也可白回來

2019-07-27 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



暑假是旅遊旺季，但是氣溫狂飆太陽似火爐，一不小心曬的變黑炭，不過營養師說，其實只要吃對食物，夏天出遊一樣可以「白回來」。

南投27歲粉領族近日去小琉球度假，結果不僅曬傷，皮膚也黑了好幾個色階，讓她相當擔心曬黑了，南投醫院營養師黃淑敏說，除了塗抹防曬乳以外，可多攝取富含維生素A、D、C、E含量高的食物。

她說，維生素A可預防皮膚上皮細胞的分化、損傷及角化。可保持皮膚的完整性及避免水分蒸發，防止曬後的皮膚粗糙。動物性食物的來源含有牛乳、奶油、乳製品、蛋、肝臟類食物等。植物的β-胡蘿蔔素是維生素A的前驅物質，吃進身體之後會轉變成維生素A。而含β-胡蘿蔔素為主的植物性食物有黃綠色蔬果，包括蘿蔔、菠菜、花椰菜、蘆筍、南瓜、芒果等。

維生素D可強化血管細胞，使血管更有彈性，不易老化。牛豬雞肝、奶油、蛋黃、乳製品、鮪魚、沙丁魚、小魚乾及魚肝油等食物皆富含維生素D。

維生素E是抗氧化劑，可保護身體脂肪酸與脂蛋白不被氧化，防止皮膚粗糙及乾裂，保持皮膚細胞的健康。維生素E多含於植物油中，如大豆油、小麥胚芽油。而其他富含維生素E的食物還有堅果類的杏仁、花生、葵花子、核桃等及穀類中的全麥製品，其中以小麥胚芽的含量最高，吸收率也較高。

至於維生素C可幫助人體細胞膠原的形成並參與組織的修補及生長，可維持血管壁的彈性，幫助供給皮膚養分，避免皮膚受紫外線傷害，加速曬傷後皮膚的癒合，也可保持皮膚彈性防止皺紋產生，美白皮膚及清除有害物質，避免皮膚老化。維生素C多含於蔬果中，蔬菜類以深綠色蔬菜含量最豐富，水果則為柑橘類。