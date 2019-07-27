悅讀書房／高雄覆鼎金公墓 小說家留魔幻史

相關新聞
夏天預防曬黑除了防曬乳 這樣吃也可白回來2019-07-27 09:23
大甲媽祖加持限定媽祖奶嘴 大甲鎮瀾宮要送新手媽媽2019-07-27 09:12
太黑、基因缺陷 也可能讓你缺乏維生素D2019-07-27 08:55
【食力】吃鍋不必再揪人！各大超商和超市搶攻個人鍋商機2019-07-27 08:33
各地天氣悶熱 午後嚴防大雷雨2019-07-27 08:30
3顆芒果當晚餐 他血糖飆高住院2019-07-27 00:27
26%吃檳榔國中生 7歲以下就吃過2019-07-27 00:23
台灣史上首例本土屈公病 土城現蹤2019-07-27 00:10
健康你我他／刮腋毛消滅汗味 涼感巾能幫忙2019-07-26 23:50
挪用健保總額 C肝新藥給付首加碼2019-07-26 23:50
輔具非失能者專用 衛福部有補助2019-07-26 23:50
質子治療中心 能幫台灣上太空！2019-07-26 23:50
成大醫院安寧共照中心揭牌 雙主治醫師守護「最後的路」2019-07-26 23:26
在基隆速食店花131元買套餐 中發票千萬大獎！2019-07-26 22:40
冷心低壓接近 氣象局：明午後嚴防大雷雨2019-07-26 22:17
非洲豬瘟案例未減 陳國恩漁港巡視：用盡全力沒有保留2019-07-26 21:43
遊戲中學會雜耍表演 哇！馬戲團工作坊開演囉2019-07-26 20:59
影／北美館「她的抽象」 台灣女畫家用巨畫挑戰西方2019-07-26 20:28
本月30日起一連3天 小心中山高彰化交流道附近施工2019-07-26 19:53
旗津出現本土登革熱確診個案 旗津觀光市場休市2天2019-07-26 19:36
台中染麻疹小鮮肉17、18日鐵路客運趴趴走 接觸逾500人2019-07-26 19:31
男子車禍沒外傷 過了3天才發現小腿血管斷裂險截肢2019-07-26 18:49
旗津也爆本土登革熱 她在旗津觀光市場工作2019-07-26 18:27
不只是失能者專屬 輔具早期介入延緩失能2019-07-26 17:49
桶裝瓦斯糾紛頻傳 台南消防局「契約有簽有保障」2019-07-26 17:44
小鮮肉東南亞染麻疹 台鐵客運北捷高鐵飛機全搭過2019-07-26 16:49
史上首起本土屈公病在新北土城 進行噴消孳清2019-07-26 16:36
竹東人注意！5至6月發票千萬大獎在7-11竹東門市消費2019-07-26 16:34
福七正在部署軌道 明年1月起提供氣象資料2019-07-26 16:33
七夕情人節！飛鴿傳情意，udn請你喝茶湯會2019-07-26 16:21
C肝新藥健保給付3年首加碼 醫界憂開總額任意挪用先例2019-07-26 16:00
我國史上首例本土屈公病 未來30天圍堵土城疫情關鍵2019-07-26 15:34
看到針頭就怕...菜鳥護理師失誤被針扎 險染HIV「被分手」2019-07-26 15:16
檢舉數今年增44.42% 違停與未打方向燈為首2019-07-26 15:14
宜蘭近海規模4.6地震 新北宜蘭2級2019-07-26 15:08
輕忽失智風險 82%國人未備照護金2019-07-26 14:44
防斷藥 健保會通過追加C肝治療預算2019-07-26 14:18
銀髮族演員憶兒時家暴 療癒了自己2019-07-26 14:16
銀髮族圓表演夢 舞台上勇敢談性事2019-07-26 14:15
熱門文章
我國史上首例本土屈公病 未來30天圍堵土城疫情關鍵2019-07-26 15:34
影／63歲健壯男拿芒果當晚餐結果住院了 醫：母湯喔！2019-07-26 12:34
5、6月統一發票千萬得在基隆 麥當勞貼紅彩尋千萬得主2019-07-26 11:25
知名水利專家 海委會首任主委黃煌煇今晨離世2019-07-26 12:19
竹東人注意！5至6月發票千萬大獎在7-11竹東門市消費2019-07-26 16:34
證券業轉職烤香腸月收破10萬 30歲老闆娘後悔「念大學」2019-07-26 17:20
冷心低壓接近 氣象局：明午後嚴防大雷雨2019-07-26 22:17
台中染麻疹小鮮肉17、18日鐵路客運趴趴走 接觸逾500人2019-07-26 19:31
10年電子業想換跑道拚公職 男超揮霍剩100萬：能撐多久？2019-07-26 17:06
超鬧的7-11「轉轉花生」又來了！「玩具總動員4」角色大集合2019-07-26 13:31
熊貓在英國爬牆遭電擊 陸網友氣炸：殘忍、國寶被欺負2019-07-26 19:18
男子頭痛暈眩十多年未癒 竟是因這東西作祟2019-07-26 14:03
LONGCHAMP小羊皮摺疊包全新改款 8美色上市2019-07-26 15:26
男子車禍沒外傷 過了3天才發現小腿血管斷裂險截肢2019-07-26 18:49
同期學徒全跑光 他批師傅態度有問題引網友論戰2019-07-26 16:13
小鮮肉東南亞染麻疹 台鐵客運北捷高鐵飛機全搭過2019-07-26 16:49
每日星座運勢／射手良好信用助事業 有機會賺外快2019-07-27 00:00
「林聰明」沙鍋魚頭飄香美食展 民眾一次打包40份回家2019-07-26 18:07
小狐狸在永和出沒中！IG超萌可愛雞蛋糕讓少女暴動啦2019-07-26 18:37
宜蘭近海規模4.6地震 新北宜蘭2級2019-07-26 15:08
一次買130萬餐券！美食展開幕日 3飯店「單日業績破200萬」2019-07-26 22:32
台灣史上首例本土屈公病 土城現蹤2019-07-27 00:10
草莓蛋糕發霉、酪梨發黑 好市多回應：是個案2019-07-26 15:40
配天宮廟口囝仔變紙藝師 「神乎奇技」獲贈匠人魂錦旗2019-07-26 13:08
3顆芒果當晚餐 他血糖飆高住院2019-07-27 00:27
追加C肝治療預算拍板！ 健保會委員粗估增12億2019-07-26 12:55
下半年桃花攻略登場！助你擺脫單身、有好人緣2019-07-26 14:00
看到針頭就怕...菜鳥護理師失誤被針扎 險染HIV「被分手」2019-07-26 15:16
【食力】最新研究顯示喝咖啡有助減肥，真的嗎？2019-07-26 14:12
蒐集達文西手術大數據 留下名醫術式教醫學生2019-07-26 13:40
旗津也爆本土登革熱 她在旗津觀光市場工作2019-07-26 18:27
桶裝瓦斯糾紛頻傳 台南消防局「契約有簽有保障」2019-07-26 17:44
史上首起本土屈公病在新北土城 進行噴消孳清2019-07-26 16:36
本月30日起一連3天 小心中山高彰化交流道附近施工2019-07-26 19:53
高雄到新北徵才35K起跳 韓國瑜27日現身邀北漂返鄉2019-07-26 13:00
各地天氣悶熱 午後嚴防大雷雨2019-07-27 08:30
台積電張淑芬到台中分享愛 呼籲台灣不是只有選舉2019-07-26 11:04
林心如賣娃娃車 美成這樣太不科學2019-07-27 07:47
哥倫布發現新大陸？其實另有其人2019-07-26 10:48
初鹿牧場牛奶雪糕8月登場！爭鮮還有2款「異國風雞肉捲」 酸辣滋味迎夏天2019-07-27 00:41
留言