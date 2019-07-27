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悅讀書房／高雄覆鼎金公墓 小說家留魔幻史

2019-07-27 09:21聯合報 記者何定照╱即時報導

聯合晚報每月推出「悅讀書房」，本月「好書上線」介紹謝鑫佑所著《五囝仙偷走的祕密》（時報出版）。

本書是台灣近年少見以當代本土文史為基礎的小說，尤其背景是少人知曉、今已因都更搬遷的「覆鼎金」公墓，讓讀者透過故事認識此處曾經的地域文化，最為難得。

作者基於覆鼎金墓區活人與亡者共居的事實，巧妙編織「五囝仙」和當地人們的悲歡離合，虛實交織。小說下半場的「神展開」，不論是夢中之夢或平行時空，都既如忘卻個人悲傷的託付，也是對歷史真實性的重組，更是對土地的深情。

《五囝仙偷走的祕密》。圖／時報提供
《五囝仙偷走的祕密》。圖／時報提供
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