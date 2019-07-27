太黑、基因缺陷 也可能讓你缺乏維生素D

2019-07-27 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



總感到疲憊，恐是體內缺乏維生素D。人體維生素D的主要來源是透過陽光曝曬以及食物為主，過去維生素D缺乏的國家，多被認為在高緯度的國家，但近年發現位於赤道周邊、陽光充足的國家，人民也有維生素D缺乏的情形，研究推測與膚色還有基因有關，台灣位於亞熱帶國家，同樣也有嚴重維生素D缺乏的情形，營養師推測與職業還有防曬觀念有關。

過去總認為缺乏維生素D的國家多位於高緯度的國家，如歐洲、芬蘭等國，但近年研究發現，位處於亞熱帶的東南亞國家，維他命D缺乏的比例也不容小覷，血中25（OH）D濃度低於50ng／mL，指體內維他命D缺乏，印度達91％、韓國69％到80％、馬來西亞依照族群有12％到73％、中國36％。

亞洲國家中僅有日本的成績較好，約在5％到18％之間，根據我國國健署的調查，台灣在2006年到2008年，平均體內的維他命D的含量僅有18.1ng／mL，明顯不足，若更細看數據，低於20ng／mL占66.2％、低於30ng／mL占98％。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，根據國外的研究發現，缺乏維生素D不再只是高緯度國家民眾的專利，顯示缺乏維生素D，除了日照不足以外，還有其他原因，針對日照充足的國家仍有維生素D缺乏的情形，研究提出兩大觀點，一為膚色，二為基因，膚色過深無法讓陽光順利在皮膚合成維生素D恐是一大因素，而有些國家的人民則是帶有不明的基因導致合成不全。

蘇秀悅表示，新的論點已經開始改變維生素D缺乏的觀念，至於到底有哪些基因會影響維生素D的合成，至今還在研究中。

台灣目前缺乏維生素D的情形仍居高不下，蘇秀悅表示，台灣人缺乏維生素D目前難以確定是否與基因有關，但台灣人的工作型態多在在辦公室，加上防曬觀念充足，外出一定會帶把傘，或是塗抹防曬油等，都會降低透過日曬合成維生素D，建議每周至少2到3次，不要擦防曬、遮陽用品，讓手腳、臉部都能曬太陽15分鐘以內，像是外出買飯的時間就差不多，體內的維生素D應該就足夠。

蘇秀悅說，體內的維生素D缺乏，幼兒容易出現佝僂病，成年人則容易出現軟骨症，主要為骨質方面的疾病，不過近年也有許多研究發現，人體細胞中有許多維生素D的接受體，維生素D的作用恐怕不只有骨骼，而是與荷爾蒙習習相關，如免疫能力等。

除了增加日曬的機率，也建議可以從食物中獲得維生素D，像是深海魚類如鮭魚、鮪魚、醃漬的魚，或是動物肝臟，魚肝、豬肝等，都有豐富的維生素D。

她建議從食物中補充的維生素D人體比較好吸收，雖然香菇中也含有維生素D，但是人體轉換的機制會多加一層，且很有機會轉換不過去，仍建議從動物中獲得維生素D較為容易。蘇秀悅說，若是可以盡量不要直接吃保健食品，仍以天然食物，或是日曬的方式獲得維生素D較好。