雲門第2432場演出 到兩廳院廣場和林懷民說再見

2019-07-26 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



到兩廳院戶外廣場和林懷民說再見！雲門舞集將於明（27日）晚七點半，在台北國家兩廳院藝文廣場演出「林懷民舞作精選」。這將是雲門舞集第2432場演出，也是林懷民卸下雲門舞集藝術總監一職前，最後一次率團戶外公演，他將在謝幕時向廣大觀眾鄭重致謝深情告別。

雲門舞集表示，這是國泰金控第24年連續主辦的免費演出，由國家表演藝術中心國家兩廳院共同合辦。

這將是雲門舞集第2432場演出，也是林懷民年底卸任雲門藝術總監，交棒鄭宗龍之前，最後一次率團戶外公演。周章佞、楊儀君、蔡銘元、黃珮華、蘇依屏、王立翔、柯宛均、林心放、黃㜫雅等資深舞者也將從八月起到年底之間，陸續離開雲門舞台。林懷民特別安排這些資深舞者演出他們擅演的作品，並在謝幕時向廣大群眾鄭重道謝，深情告別。

林懷民在1973年創辦雲門舞集，擔任藝術總監的46年間，以不斷翻新的傑出舞作與社會對話，出國訪演214個城市，重複在紐約、倫敦、巴黎、莫斯科等大城公演，贏得國際高度讚譽，獲獎無數。泰晤士報讚譽他是「全球最重要的當代編舞家之一」。雲門也成為台灣面對世界的一張重要名片。

雲門指出，「文化平權」是雲門創辦時的夢想。多年來，舞團持續深入鄉鎮、社區和學校，把舞蹈帶進大眾的生活。1980年在美濃國中首度進入社區演出。1992年，中國時報主辦了雲門在中正紀念堂廣場的首度演出，觀眾六萬。

1996年起，國泰金控支持雲門每年七月在不同城鄉的大型戶外公演，每場觀眾數萬，散場不留一片紙屑，24年來獲得數百萬人次觀眾的熱烈掌聲，也被外國媒體譽為「地表最大型的舞蹈活動」。林懷民說，為了讓戶外演出的秩序井然，他必須編出讓觀眾目不轉睛的舞作。他自稱是「戶外觀眾訓練出來的編舞家。」林懷民表示，告別最珍惜、敬重的觀眾與舞者，還未離去，已充滿眷戀與懷念。