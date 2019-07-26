冷心低壓接近 氣象局：明午後嚴防大雷雨

2019-07-26 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



氣象局今天晚間指出，由於冷心低壓接近，明天午後要嚴防大雷雨，但赴日民則要留意百合颱風動態。

氣象局表示，今天天氣悶熱，高溫普遍在３３度以上，北部地區及高屏近山區氣溫更達約３６度。

但明天（２７日）太平洋高壓偏弱，加上高層冷心低壓接近，大氣環境很不穩定，中午以前各地為多雲的天氣，上午至中午各地氣溫偏高，普遍在３１度以上，北部氣溫可達約３４度。

南部地區、恆春半島及東半部沿海有局部陣雨，午後雷陣雨相當旺盛，各地降雨機率都偏高，尤其西半部地區及各地山區降雨訊號特別強，午後雷雨發生時易伴隨強陣風、雷擊甚至冰雹。

氣象局解釋，在夏秋季節北太平洋上空常出現逆鐘向旋轉的環流，一般而言最強高度約在10公里，水平範圍最大可達1500公里以上，此高空環流中心附近氣溫較環境偏冷，且氣壓較低，故稱之為「高層冷心低壓」（Cold Core Low）。

高層冷心低壓所在的高層因氣溫較低，環境變得更加不穩定，加強了上升運動，所以當有高層冷心低壓通過台灣上空時，常會增強午後熱對流的發展，經常伴隨閃電、驟雨以及強陣風、甚至偶有冰雹的發生。