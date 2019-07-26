旗津也爆本土登革熱 她在旗津觀光市場工作

2019-07-26 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



高雄市又一行政區爆發首例本土登革熱，疾管署今公布，高雄新增1例本土登革熱病例，為旗津區中華里40多歲女性，確診感染登革病毒第二型，與目前高雄主要流行的登革熱第四型不同，感染源尚待釐清。因該女工作地在旗津觀光市場，各地觀光客多，高雄市政府目前正研議休市，以利清除孳生源，避免疫情擴大。

疾管署副署長莊人祥表示，該女子近期無出國史，7月20日開始出現發燒、肌肉痠痛及骨頭痛等症狀後曾2次就醫，25日因症狀未改善再度就醫並由診所通報，目前住院治療中，同住者無疑似症狀。

莊人祥表示，個案活動地以住家及工作地旗津觀光市場為主，但可能暴露期間並無台南旅遊史，且旗津區今年尚無境外移入確定病例，其感染源尚待釐清。由於旗津是觀光地人多，不排除是有症狀不明顯的隱藏境外移入個案、或外地的本土個案，將疫情帶入旗津。

如今旗津區已成為高雄今年第七個有本土登革熱疫情的行政區，今年高雄市本土登革熱疫情在各行政區遍地開花，莊人祥分析與今年境外移入創十年同期新高有關，此外，氣候因素也造成本土疫情容易滋生，形成「內外夾攻」的局面。

目前高雄46例本土登革熱病例中，僅5例登革熱第二型，其餘都是登革熱第四型。莊人祥表示，年初前鎮區個案是散發個案，入夏後的4例個案分別為，路竹區及前鎮區西山里病例與台南疫情關聯性較高，三民區個案可能與其他第二型境外移入病例較相關。今日旗津區的個案感染源尚待釐清。

防疫人員已至個案居住地執行孳生源檢查及噴藥作業，並於今日進行工作地市場攤商造冊、健康追蹤與化學防治，研議休市，本周末將進行居住地與工作地擴大疫調及防治作業。

今年截至目前國內累計61例本土登革熱病例，高雄市46例分別是三民區37例、前鎮區3例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及旗津區各1例；台南市15例，則為東區5例、中西區4例、南區2例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各１例。另外，252例境外移入病例，為近10年同期最高。