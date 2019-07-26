親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

抗議元朗暴力事件 香港機場聚集2500人「接機」

旗津也爆本土登革熱 她在旗津觀光市場工作

2019-07-26 18:27聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

高雄市又一行政區爆發首例本土登革熱，疾管署今公布，高雄新增1例本土登革熱病例，為旗津區中華里40多歲女性，確診感染登革病毒第二型，與目前高雄主要流行的登革熱第四型不同，感染源尚待釐清。因該女工作地在旗津觀光市場，各地觀光客多，高雄市政府目前正研議休市，以利清除孳生源，避免疫情擴大。

疾管署副署長莊人祥表示，該女子近期無出國史，7月20日開始出現發燒、肌肉痠痛及骨頭痛等症狀後曾2次就醫，25日因症狀未改善再度就醫並由診所通報，目前住院治療中，同住者無疑似症狀。

莊人祥表示，個案活動地以住家及工作地旗津觀光市場為主，但可能暴露期間並無台南旅遊史，且旗津區今年尚無境外移入確定病例，其感染源尚待釐清。由於旗津是觀光地人多，不排除是有症狀不明顯的隱藏境外移入個案、或外地的本土個案，將疫情帶入旗津。

如今旗津區已成為高雄今年第七個有本土登革熱疫情的行政區，今年高雄市本土登革熱疫情在各行政區遍地開花，莊人祥分析與今年境外移入創十年同期新高有關，此外，氣候因素也造成本土疫情容易滋生，形成「內外夾攻」的局面。

目前高雄46例本土登革熱病例中，僅5例登革熱第二型，其餘都是登革熱第四型。莊人祥表示，年初前鎮區個案是散發個案，入夏後的4例個案分別為，路竹區及前鎮區西山里病例與台南疫情關聯性較高，三民區個案可能與其他第二型境外移入病例較相關。今日旗津區的個案感染源尚待釐清。

防疫人員已至個案居住地執行孳生源檢查及噴藥作業，並於今日進行工作地市場攤商造冊、健康追蹤與化學防治，研議休市，本周末將進行居住地與工作地擴大疫調及防治作業。

今年截至目前國內累計61例本土登革熱病例，高雄市46例分別是三民區37例、前鎮區3例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及旗津區各1例；台南市15例，則為東區5例、中西區4例、南區2例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各１例。另外，252例境外移入病例，為近10年同期最高。

疾管署再次呼籲，民眾清除戶內外積水容器外，雨後也應主動巡視環境整潔，留意天溝、竹筒、樹洞、帆布及地下室等處是否形成隱藏性孳生源。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

疾病管制署防疫人員至高雄市旗津區中華里調查可能孳生源。圖／疾管署提供
疾病管制署防疫人員至高雄市旗津區中華里調查可能孳生源。圖／疾管署提供
分享

登革熱疫情
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

男子車禍沒外傷 過了3天才發現小腿血管斷裂險截肢

2019-07-26 18:49

不只是失能者專屬 輔具早期介入延緩失能

2019-07-26 17:49

桶裝瓦斯糾紛頻傳 台南消防局「契約有簽有保障」

2019-07-26 17:44

小鮮肉東南亞染麻疹 台鐵客運北捷高鐵飛機全搭過

2019-07-26 16:49

竹東人注意！5至6月發票千萬大獎在7-11竹東門市消費

2019-07-26 16:34

看到針頭就怕...菜鳥護理師失誤被針扎 險染HIV「被分手」

2019-07-26 15:16

史上首起本土屈公病在新北土城 進行噴消孳清

2019-07-26 16:36

福七正在部署軌道 明年1月起提供氣象資料

2019-07-26 16:33

七夕情人節！飛鴿傳情意，udn請你喝茶湯會

2019-07-26 16:21

C肝新藥健保給付3年首加碼 醫界憂開總額任意挪用先例

2019-07-26 16:00

我國史上首例本土屈公病 未來30天圍堵土城疫情關鍵

2019-07-26 15:34

檢舉數今年增44.42% 違停與未打方向燈為首

2019-07-26 15:14

宜蘭近海規模4.6地震 新北宜蘭2級

2019-07-26 15:08

輕忽失智風險 82%國人未備照護金

2019-07-26 14:44

防斷藥 健保會通過追加C肝治療預算

2019-07-26 14:18

銀髮族演員憶兒時家暴 療癒了自己

2019-07-26 14:16

銀髮族圓表演夢 舞台上勇敢談性事

2019-07-26 14:15

國健署調查：青少年第一口檳榔 多來自家人

2019-07-26 14:12

【食力】最新研究顯示喝咖啡有助減肥，真的嗎？

2019-07-26 14:12

男子頭痛暈眩十多年未癒 竟是因這東西作祟

2019-07-26 14:03

蒐集達文西手術大數據 留下名醫術式教醫學生

2019-07-26 13:40

她回憶兒時家暴 療癒了自己

2019-07-26 13:27

6位素人老演員 勇出櫃、憶亡夫 銀髮族舞台劇勇敢說性

2019-07-26 13:26

配天宮廟口囝仔變紙藝師 「神乎奇技」獲贈匠人魂錦旗

2019-07-26 13:08

成大安寧緩和共同照護中心揭牌 採雙主治醫師照護

2019-07-26 13:07

病童為了他尖叫 北醫附醫親子共讀推進石碇

2019-07-26 13:05

追加C肝治療預算拍板！ 健保會委員粗估增12億

2019-07-26 12:55

影／63歲健壯男拿芒果當晚餐結果住院了 醫：母湯喔！

2019-07-26 12:34

搶占暑期商機 日月潭夜航提前8月啟航

2019-07-26 12:32

交通部政務次長黃玉霖：今年來台旅客 可望突破1200萬人次

2019-07-26 12:29

知名水利專家 海委會首任主委黃煌煇今晨離世

2019-07-26 12:19

寄生上流：奉俊昊的階級想像與空間遊戲

2019-07-26 11:51

影／宛如重生 器官受贈者呼籲響應器捐活動

2019-07-26 11:51

5、6月統一發票千萬得在基隆 麥當勞貼紅彩尋千萬得主

2019-07-26 11:25

青少年第一口檳榔 近半數來自家人

2019-07-26 11:20

台積電張淑芬到台中分享愛 呼籲台灣不是只有選舉

2019-07-26 11:04

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 11:01

宅男把妹想成功？穿再帥都沒用，網友點醒「一招」能讓告白達標

2019-07-26 10:01

「無人書店」正夯！書店未來式的想像

2019-07-26 09:56
看更多

熱門文章

5、6月統一發票千萬得在基隆 麥當勞貼紅彩尋千萬得主

2019-07-26 11:25

我國史上首例本土屈公病 未來30天圍堵土城疫情關鍵

2019-07-26 15:34

影／63歲健壯男拿芒果當晚餐結果住院了 醫：母湯喔！

2019-07-26 12:34

印度國父甘地晚年要裸女陪睡 原因是這？

2019-07-26 07:52

知名水利專家 海委會首任主委黃煌煇今晨離世

2019-07-26 12:19

威力彩連摃42期 下期頭獎上看14億元

2019-07-25 22:00

黑寡婦又被套牢！史上最低調秀11克拉千萬巨鑽

2019-07-26 06:55

忘東忘西、感情隨遇而安 天生水逆人「7大特徵」你中了嗎？

2019-07-26 09:54

每日星座運勢／雙子固執難取得進步 事業運很不錯

2019-07-26 00:00

皮膚開始變差！快停止5個護膚習慣 否則臉會爛掉

2019-07-25 21:17

梧桐塔羅占卜：你能容忍另一半偷吃嗎？

2019-07-26 08:51

男子頭痛暈眩十多年未癒 竟是因這東西作祟

2019-07-26 14:03

10年電子業想換跑道拚公職 男超揮霍剩100萬：能撐多久？

2019-07-26 17:06

證券業轉職烤香腸月收破10萬 30歲老闆娘後悔「念大學」

2019-07-26 17:20

超鬧的7-11「轉轉花生」又來了！「玩具總動員4」角色大集合

2019-07-26 13:31

北部浪漫情人七夕夜景 屋頂上、山丘上景觀餐廳攻略

2019-07-25 20:00

抽查傳統市場 散裝米麵14%防腐劑不合格

2019-07-26 00:31

一人公司興起 4小時做完過去花8小時的工作

2019-07-26 07:46

同期學徒全跑光 他批師傅態度有問題引網友論戰

2019-07-26 16:13

泰國人教你正確拜四面佛！原來這樣水果不能拜、早上9點去最好

2019-07-25 19:45

【思念之情】王景新／母親的雙手

2019-07-26 06:00

宜蘭近海規模4.6地震 新北宜蘭2級

2019-07-26 15:08

聽「江蕙的歌」長大的！全台第1頭「台灣安格斯牛」登上餐桌

2019-07-26 01:04

你還有機會！威力彩連42槓，下期頭獎上看14億

2019-07-25 23:51

草莓蛋糕發霉、酪梨發黑 好市多回應：是個案

2019-07-26 15:40

【手足之情】背著弟妹玩耍去

2019-07-26 06:00

威力彩第108059期開獎

2019-07-25 21:06

空橋總流量今年突破千萬人次 新光三越空橋經濟再升級「美食」、「打卡點」是關鍵

2019-07-25 19:43

夏日賞花拍仙照！3處金黃色向日葵花海美翻了

2019-07-25 18:06

雪山下的員山紅心芭樂上市了 吃軟不吃硬

2019-07-26 08:13

【我愛一個人煮-74】太陽臉／飽足感素食

2019-07-26 06:00

小鮮肉東南亞染麻疹 台鐵客運北捷高鐵飛機全搭過

2019-07-26 16:49

看到針頭就怕...菜鳥護理師失誤被針扎 險染HIV「被分手」

2019-07-26 15:16

竹東人注意！5至6月發票千萬大獎在7-11竹東門市消費

2019-07-26 16:34

松鼠攀爬、飛鳥溜索！南港「森林冒險遊戲場」5大主題　讓孩子當小小泰山

2019-07-25 23:11

非洲豬瘟爆防疫空窗 蘇揆：再有漏洞就究責

2019-07-26 00:14

配天宮廟口囝仔變紙藝師 「神乎奇技」獲贈匠人魂錦旗

2019-07-26 13:08

追加C肝治療預算拍板！ 健保會委員粗估增12億

2019-07-26 12:55

親近水豚君免出國！木柵動物園「熱帶雨林館」開放 7大特色搶先看

2019-07-26 10:18

「林聰明」沙鍋魚頭飄香美食展 民眾一次打包40份回家

2019-07-26 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top