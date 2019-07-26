不只是失能者專屬 輔具早期介入延緩失能

2019-07-26 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



2025年台灣即將進入超高齡化社會，且老化速度位居全球第一，也使國內輔具市場備受注目，民眾現階段對於輔具多認為是「失能者」專屬，實際上對於準失能者或是正在復健者，也建議輔具能適時介入，衛福部目前對於輔具，只要符合資格者可給予補助，短期需要輔具幫助者，政府也提供租賃服務。

ATLife台灣輔具暨長期照顧大展今舉辦第2天，輔具攤位擠滿人群，輕量級輪椅詢問度極高，參與輔具展的阿宏（化名）說，媽媽長期照顧中風後需坐輪椅的爸爸，每次外出都得替爸爸收輪椅上計程車，鐵製的輪椅一台重達30幾公斤，才希望能找尋輕量級的輪椅，減輕媽媽以及家人的負擔。

國內輪椅業者蔡珮珩表示，國內輪椅選擇愈來愈多，依照不同的需求皆有不同的產品，輕量級輪椅都是各業者的主軸商品，不過，輪椅並非是失能長輩專屬，許多族群都有其需求，如小兒麻痺、脊椎損傷、脊椎萎縮、發展遲緩等都有其需求，但許多家長並不認為需要輔具介入，反而失去對小孩發展幫助的最佳時機。

而近年輪椅不只有坐式，同時還有站立式輪椅的發展，主要是讓輪椅族在家中也能自主生活，如下廚、拿東西等，蔡珮珩說，站立式輪椅還能給予輪椅族心理上的幫助，不用再仰視其他人，減少心理負擔。

陽明大學ICF暨輔助科技研究中心主任李淑貞表示，有需要就使用輔具協助，這是國外的觀念，台灣仍認為輔具只是長輩專屬的產品。而輔具的使用，並不是只要失能就馬上使用，仍建議若能走則盡量走，較遠的路程，會造成負擔才建議坐輪椅，但一旦經過評估需要使用，則不要延遲使用。