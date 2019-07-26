小鮮肉東南亞染麻疹 台鐵客運北捷高鐵飛機全搭過

2019-07-26 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



麻疹又現蹤，疾病管制署今公布，國內新增2例境外移入麻疹病例，均為20多歲男性，分別居住中部及北部，目前仍住院隔離中。其中，案1至泰國旅遊感染，但回台後卻不知已感染麻疹，台中、桃園、台北都有他的蹤跡；案2因為工作關係，分別前往越南、新加坡及泰國，在搭長榮BR68班機返台當天出疹，但因馬上就醫確診，接觸者反而比案一少。

疾管署副署長莊人祥表示，案1於7月7日至15日至泰國旅遊，返國後於7月18日發病，20日出疹，但疑似因其未告知醫護人員有東南亞旅遊史，經數度就醫後才通報確診，感染地為泰國。由於確診時間較晚，可傳染期間曾出沒台中、桃園、台北，甚至多次搭乘大眾交通運輸，包含台鐵、客運、北捷、高鐵，衛生單位已初步掌握案1接觸者共517人。

案2於7月5日至10日、7月15日至16日，及7月16日至23日分別前往越南、新加坡及泰國，7月22日發病，23日出疹，經就醫通報檢驗確診，依其發病日及活動史研判感染地為越南，可傳染期間曾長榮航空BR68班機從泰國曼谷分回桃園機場，但因返台馬上就醫確診，接觸者共32人。

莊人祥表示，兩個案接觸者分別監測至8月11日及14日。由於兩名個案可傳染期間曾搭乘大眾交通運輸及出入公共場所，提醒曾出入相關場所的民眾，自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速聯繫衛生單位，由其安排戴口罩就醫。

今(2019)年截至目前國內累計107例，66例為國內感染，41例為境外移入病例，感染國家以越南13例、泰國12例及菲律賓6例為多；出國目的以旅遊24例最多，其次為商務及探親。我國部份鄰近國家如泰國、紐西蘭、越南麻疹疫情持續；歐洲地區疫情以烏克蘭最為嚴峻，北馬其頓共和國、法國及義大利等國病例數超過千例。另土耳其病例數亦逾千例，且疫情呈上升趨勢。