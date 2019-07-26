影／水逆？壓力大嗎？免出門1次學會紓壓旅遊操

2019-07-26 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市一名40歲上班族工作壓力大，工作、家庭蠟燭兩頭燒，白天肩頸痠痛、易疲累，晚上常睡夢中驚醒，向衛福部台中醫院求診。台中醫院復健科物理治療師沈傳凱說，他教做5招紓壓旅遊操解壓力，不出門旅遊也能紓壓，讓全身痠痛out，也提醒上作族，工作1小時記得起身走走，放鬆一下，維持良好姿勢，痠痛才不會找上門。

沈傳凱說明，這套紓壓旅遊操共有5招，建議上班族早晚各一套，如果中午有空閒可加做一套。預備動作：先深呼吸配合雙手上舉吸氣，放下時吐氣，做五次。

1.火車快飛(向前做15次、向後做15次)，做法是雙手在身體兩側，做火車開動的動作。注意力放在肩胛骨的動作(上舉、前推、下壓、後夾)，放鬆肩頸周圍肌肉。

2.陽明山花鐘(1次)雙手手掌交疊、掌心朝上放於頭頂，盡量向上伸直在12點鐘方向停10秒，再依序各停10秒，分別是向左側彎1點半方向、轉體臉朝下3點鐘方向、摸地板6點鐘方向、臉朝下右彎7點半，面朝下轉到9點方向，最後回到12點方向，像陽明山花鐘順時針1圈，逆時針1圈，放鬆軀幹周圍肌肉。

3.台中路思義教堂(左、右各做3次)雙腳與肩同寬，左腳向前跨一大步，雙手交疊，雙手慢慢向上延伸，同時將身體的重心慢慢向前移到左腳，在感覺右大腿前側及下腹部有牽拉的痠感時，維持30秒，再換右腳做一次，目的是牽拉髖關節屈肌及身體前側肌肉筋膜，達到身體輕鬆的感覺。

4.八卦山大佛(15次)雙眼平視前方，做下巴內收的動作，改善頸部因姿勢不良所造成的痠痛。