C肝新藥健保給付3年首加碼 醫界憂開總額任意挪用先例

2019-07-26 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



健保署統計，今年釋出C肝新藥給付名額為4萬860個，本月23日已全數用罄。健保會今決議從健保總額13億元「分級醫療」補助款挪用，粗估可望追加6千5百個名額。健保自2017年1月給付口服C肝新藥後，每年治療名額幾乎都是在7、8月用罄，這次是首次加碼成功，但醫界卻擔憂，開此先例後，未來總額挪用不穩定性提升，衛福部應通案檢討 ，訂通則條件。

健保會今針對C型肝炎藥費專款不足，用健保總額「其他預算」可流用金額復議案，健保署副署長蔡淑鈴表示，「調整非預期風險及非預期政策改變所需經費」雖有8億元，但主要是緊急事件預備金，現在才7月不敢動用；年度預算為13億左右的「西醫基層轉診型態調整費用」，為分級醫療轉診預備款，因執行率較低有結餘可能，決議挪動此費用。

最終能從這13億中撥出多少錢、再增加多少名額，健保署僅表示，此事涉及西醫基層總額權益，將盡快討論，無法給出上路日期。但即使以13億元計算，一個療程約20萬元，也只能再加碼約6千5百個，更有醫界人士質疑，這次挪用與政策意願強烈有關，先不論正當性，確實有預算爭議。

健保C肝新藥治療給付不是第一次提前用罄，2017年首次給付，當年一萬個名額於7月用罄，次年2萬名額也在8月用完，即使當初患者症狀較嚴重，皆未新增額度。林口長庚醫院副院長簡榮南說明，C肝是慢性病，目前臨床患者多輕症，即使今年申請不到新藥，只要遵照醫囑，能安心等待明年名額。

台灣醫院協會理事長朱益宏說，C肝新藥是有效率醫療行為，政府願意全心投入給予肯定，但衛福部必須給一個說法，避免未來遇到類似狀況，卻僅有政府說得算，交代挪用就挪用，說不能用就不用，彷彿半強迫將總額挪來挪去，籲通案檢討並訂通則條件。

蔡淑鈴坦言，健保總額預算中每一筆款項都有既定用途，健保會討論中，確實有些委員對這次挪用經費頗有微辭，擔心挪用開先例，歷時兩個多小時討論，認為這次為C型肝炎藥費專款不足挪款是特例，希望下不為例。