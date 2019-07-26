玉山學者計畫公布了! 最高外加年薪達500萬

2019-07-26 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



教育部今天公布108年玉山(青年)學者徵選計畫，共11校通過，獲選學者外加年薪300萬元至500萬元，其中最高額500萬者僅一人。

教育部指出，此次共28校提出103件申請計畫，經教育部分6學術領域以嚴格標準審查，計32件計畫通過審議，其中13件為玉山學者、19件為玉山青年學者，將分別由國立台灣大學、國立清華大學、國立成功大學、國立交通大學、國立台灣師範大學等11校聘任。

玉山學者(專任教師)獲外加年薪300萬元至500萬元，教育部指出，其中獲最高額500萬元有1人；玉山青年學者獲外加年薪50萬元至150萬元，其中獲最高額150萬元有7人。

教育部表示，外加薪資補助是經衡酌該學者目前的學術地位、薪資現況、該學術領域國際薪資水準、聘任方式等面向，並參考學校申請補助經費額度綜合考量核給。

教育部表示，玉山(青年)學者設置目的，是為協助各大專校院延攬國際頂尖人才，透過政府提供具國際競爭的薪資待遇，以吸引國際人才來台任教。因此，除了由學校提供本薪及相關教學研究經費等支持措施之外，獲選為玉山學者可獲得外加年薪最高500萬元，以3年為一期；玉山青年學者可獲得外加年薪最高150萬元，以5年為一期。