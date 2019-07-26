假新聞比真相吸引人？教授帶青年交流思辨

2019-07-26 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



假新聞議題討論度高，教育部青年署7月14日舉辦「Lets Talk」聚會，也以此為主題。當日活動由台灣大學新聞研究所教授林照真及事實查核中心創辦人胡元輝，針對防範假新聞相關經驗及案例進行分享，再由青年們深入議題探討並交流想法。參與的青年討論，媒體求快新聞卻不經求證、新聞媒體被購買而喪失其中立性等因素，是假新聞流竄的原因。

青年署說，林照真以「媒體識讀」的意涵出發，提醒青年要常保懷疑與求證的心態，以中立客觀的立場判別新聞訊息。她表示，防範假新聞的關鍵，取決於閱聽者的素質。胡元輝則提到，防範假新聞最大的挑戰，是如何有效管制卻不逾越言論自由的範疇。這應該從教育環境著手，從小開始培養批判思考的能力。

參與青年透過分組討論，分享彼此曾遇過哪些假新聞、主動打擊假新聞的經驗，以及是否有防範假新聞的方法等心得，並大致歸結假新聞流竄原因。包含媒體一味求快新聞卻不經求證、新聞媒體被購買作為廣告而喪失其中立性，以及民眾容易有先入為主的觀念，選擇性地接收訊息，或傳播特定立場。