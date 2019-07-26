目標治療不中斷 健保會拍板追加C肝新藥名額

2019-07-26 17:43 中央社 台北26日電



健保署日前宣布今年C肝新藥名額用罄，為確保治療不中斷，健保會今天決議挪用轉診補助款，追加新藥名額，金額、人數仍需討論。醫界擔憂此例一開，恐打破健保總額的遊戲規則。

根據衛生福利部統計，全台約有40萬名C型肝炎患者，中央健康保險署2017年首度將C肝新藥納入健保，2年來共花費新台幣80億元，治療超過2.9萬人，治癒率達97%。

健保署今年編列65.36億元給付C肝藥費，經費於23日用罄，為了確保治療不中斷，衛福部今天召開全民健康保險會，討論追加預算。

健保署副署長蔡淑鈴說，會中雖有委員表示支持，但也有委員反對，認為今年的預算及項目早在去年就已談定，不應隨意挪用，討論2個半小時才達成初步決議，預計挪用其他款項結餘款作為C肝藥費。

蔡淑鈴指出，根據委員意見，有3筆款項結餘可望挹注C肝藥費，包括約13億元的西醫基層轉診補助款、約8億元的非預期風險費用，以及提升保險人成效的款項，無奈這筆款項早已用罄。

蔡淑鈴說，目前觀察西醫基層的轉診執行利用率較低，因此使用西醫基層轉診補助款的可能性較大，按每個療程20萬元計算，13億元可治療約6500名患者，但13億元用好用滿機會不大，還需進一步和西醫基層開會討論，盼儘速銜接C肝治療。

台灣醫院協會副理事長朱益宏表示，C肝新藥治療效果確實很好，有很高的機會治癒C肝，若能善加利用沒用完的款項，對民眾而言確實是一大福音。

不過，朱益宏也認為，健保總額當中每一筆款項都是經過嚴密協商才決定的，健保署應訂定挪用款項的通則或條件，當符合條件時才可以提出討論，而不是哪個長官指示挪用就能挪用，否則這項前例一開，打破行之有年的遊戲規則，未來各界恐無所適從。