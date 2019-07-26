我國史上首例本土屈公病 未來30天圍堵土城疫情關鍵

2019-07-26 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾病管制署今公布，國內出現今年首例本土屈公病確定病例，為新北市土城區永寧里20多歲女性，該病例甚至是我國史上首例確診本土屈公病個案，疾管署表示，本土無屈公病病毒蹤跡，皆是從民眾從境外帶病不回國造成疫情，過去都是境外移入個案，針對這次本土個案，衛生單位將極力圍堵，預期防疫工作至少需長達一個月。

疾管署副署長莊人祥表示，個案7月21日起陸續出現發燒、關節痛、頭痛及紅疹等症狀，次日第二次就醫時由醫院採檢通報登革熱及麻疹，經檢驗雖排除感染，但檢出屈公病陽性確診；目前個案症狀已改善並居家隔離中，相關接觸者無疑似症狀。

該個案近期無出國，活動地以住家及土城區埤塘里為主，其中住家及活動地附近是外籍移工活動聚集地，另其自述於埤塘里活動時曾遭蚊子叮咬，感染源待進一步調查釐清，不排除附近有未就醫或未被診斷隱藏境外移入個案，才造成疫情。

莊人祥說，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，未落實病媒蚊防治就容易疫情擴散，過去有一座熱帶小島曾發生嚴重疫情，三分之一島民都中。目前衛生單位自7月23日起已陸續啟動防治工作，包括於個案居住地及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、戶內外噴消、風險評估、病媒蚊密度調查及民眾衛教等，防範疫情發生。

今年截至目前我國共17例屈公病確定病例，1例為本土病例，16例為境外移入，感染國家為緬甸6例、馬爾地夫4例、印尼2例，泰國、菲律賓、馬來西亞及印度各1例，今年境外移入病例數為自2007年10月列入法定傳染病以來，歷年同期最高。

屈公病染症狀與登革熱相似，包括突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等，約半數病患會出現皮疹，目前沒有特效藥，大部分患者在1周內可康復，但少部份人會出現慢性關節痛後遺症，致死率約千分之一。