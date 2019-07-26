找到農業益生菌貢獻1億台幣 興大黃振文獲台北生技獎

2019-07-26 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



被譽為「生技界奧斯卡」的「台北生技獎」今天頒獎，中興大學植物病理學系特聘教授兼副校長黃振文以「保護農作物健康的益生菌產品與其應用技術」榮獲技轉合作獎，這項技術已授權6家公司進行量產銷售，其中與興農公司合作之「神真水二號」為例，在國內近5年的營業貢獻額度已累計約新台幣1億餘元，銷售量超過200公噸，目前正積極規劃拓展美國、西班牙及東南亞等地區的國外市場。

黃振文研究團隊從民國95年開始，從台灣各地區收集土壤與植物樣本中，分離出近千餘菌株，並從中篩選出具有促進作物生長與防治病害雙重功效的「蕈狀芽孢桿菌 (Bacillus mycoides)」，以此重大研究成果獲獎。

黃振文表示，這類益生菌是從台灣中部農田栽種的番茄、水稻及草莓等作物根部分離獲得的本土菌株，經實驗室、溫室及田間測試，除可促進農作物植株生育外，包含番茄、萵苣、油菜、高麗菜、菜豆及水稻等，亦可誘導多種農作物抗拒病蟲害的感染與為害。

這項菌株已申請獲得2項發明專利，民國99年起陸續透過中興大學產學研鏈結中心，以非專屬的方式授權給興農、聯發生技、百泰生技、台灣肥料、沅美生技及育印科技等六家公司，分別以不同配方與製程進行研發量產。

其中，興大技轉合作廠商興農公司利用「蕈狀芽孢桿菌」的技轉菌株進行發酵生產的「神真水二號」，在農田中施用可顯著促進水稻、番茄、高麗菜、玉米、花生等作物的發育，增產可達10%以上，尚可降低紋枯病、白粉病、青枯病及銹病的發生率，減少高價農作物生產對於化學農藥依賴。

黃振文表示，這項產品是安全無毒的益生菌生物性肥料，也是有機資材的植物保健產品，是一種農業生技新產品，在田間施用可優化臺灣農業生態，減少化學農藥之施用，導引台灣農業轉向無毒安全用藥。