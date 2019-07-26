檢舉數今年增44.42% 違停與未打方向燈為首

2019-07-26 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



駕駛人請小心，近年道路檢舉達人增多，加上智慧型手機和行車紀錄器普及，檢舉案件光是今年就比去年增加44.42%，容易被檢具的項目包括違停、未打方向燈、未繫安全帶等等，最多的是違停跟不打方向燈。另外，最容易遭檢舉路段為忠孝東路4段、民權東路六段、內湖路一段等路段，都以檢舉違停居多。

北市交大隊長陳明志表示，現在民眾都是檢舉達人，也都正義十足，今年民眾檢舉案件上半年共有27萬8777件，較去年同期增加8萬5505件，增加幅度達44.24%。

陳明志也說，許多檢舉項目包括違停、未打方向燈、未繫安全帶、未戴安全帽、超載、危險駕駛等等，其中檢舉數量前兩名的是違停17萬9442件跟不打方向燈3萬3531件。而最容易遭檢舉路段為忠孝東路4段、民權東路六段、內湖路一段等路段，都是以檢舉違停居多。

陳明志提到，政府寄那麼多紅單給民眾，不是市府所希望的，光是寄出去的郵資估算一年大概要5000萬，這其中也包括員警開單跟民眾檢舉的，這不僅僅是民眾傷財，對市府也是工作負擔。

北市府秘書長張哲揚指出，今年寄發違規通知單等郵資編列預算4375萬8846元，經北市交通大隊評估應是近5000萬元的郵資才能因應，若寄罰單的郵資過於龐大到超過原本的預算，建議可以考慮用二備金來支付多出的600萬。