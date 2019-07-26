檢舉數今年增44.42% 違停與未打方向燈為首
駕駛人請小心，近年道路檢舉達人增多，加上智慧型手機和行車紀錄器普及，檢舉案件光是今年就比去年增加44.42%，容易被檢具的項目包括違停、未打方向燈、未繫安全帶等等，最多的是違停跟不打方向燈。另外，最容易遭檢舉路段為忠孝東路4段、民權東路六段、內湖路一段等路段，都以檢舉違停居多。
北市交大隊長陳明志表示，現在民眾都是檢舉達人，也都正義十足，今年民眾檢舉案件上半年共有27萬8777件，較去年同期增加8萬5505件，增加幅度達44.24%。
陳明志也說，許多檢舉項目包括違停、未打方向燈、未繫安全帶、未戴安全帽、超載、危險駕駛等等，其中檢舉數量前兩名的是違停17萬9442件跟不打方向燈3萬3531件。而最容易遭檢舉路段為忠孝東路4段、民權東路六段、內湖路一段等路段，都是以檢舉違停居多。
陳明志提到，政府寄那麼多紅單給民眾，不是市府所希望的，光是寄出去的郵資估算一年大概要5000萬，這其中也包括員警開單跟民眾檢舉的，這不僅僅是民眾傷財，對市府也是工作負擔。
北市府秘書長張哲揚指出，今年寄發違規通知單等郵資編列預算4375萬8846元，經北市交通大隊評估應是近5000萬元的郵資才能因應，若寄罰單的郵資過於龐大到超過原本的預算，建議可以考慮用二備金來支付多出的600萬。
交警隊呼籲大家遵守交通規則，注意行車安全。根據「道路交通管理處罰條例」第56條規定，違規停車處汽車駕駛人新臺幣600元以上1,200元以下罰鍰。駕駛人如未依規定駕車，在一般道路將至少罰900元。
留言