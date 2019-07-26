看到針頭就怕...菜鳥護理師失誤被針扎 險染HIV「被分手」

2019-07-26 15:16 聯合新聞網 綜合報導



一名菜鳥護理師在去年底，因一時疏失，不小心將高HIV風險病患的針扎入手中。示意圖／ingimage 分享 facebook 一名菜鳥護理師在去年底，因一時疏失，不小心將高HIV風險病患的針扎入自己手中，即便有採取應變措施，仍必須長期抽血追蹤。時隔七個月後，這名護理師不只挺過針扎得感染危機，也在就職期滿一年後，找回工作的成就感，她感嘆的說「謝謝我當時的堅持，也許事情沒有我們想像中的那麼糟」。

醫護人員除了救治生命的責任壓力，在第一線與病患接觸時，也必須隨時警惕小心，以防被感染的風險。該名護理師在去(2018)年底於Dcard上匿名發文，稱自己在幫助病人施打胰島素後被針誤扎，即便當時她緊急擠血、衝水，但她仍然很害怕，她說「我知道那個病人有梅毒、HIV還在等報告，但是我不敢跟任何人說」。

這名護理師當時才開始工作三個月，她不只害怕被感染的風險，也擔心跟學姐說後會被罵，甚至是在單位間被傳話得很糟糕。當時護理師將煩惱分享在網路上，同業的網友紛紛鼓勵她要趕緊通報，網友說「這就是當護理師的風險，我跟我姐都是護理師，我們都有被針扎過的經驗。別怕我們支持你，就算被罵也不是你的錯啊」、「針扎要病安通報才能保障你自己，快擦乾眼淚去進行後續通報吧」。

該名護理師也在24日向網友分享後續，去年經過網友的鼓勵後，她請同事陪同去急診抽血檢驗，也確實向職安室通報。她說，後來我被主管約談關心，單位的學姊也很關心她，盡可能的給予幫忙，但當時的自己看到針頭就很害怕，吃了一個月抗HIV的藥並施打penicillin，抗HIV藥的副作用與自費療程也讓她的生活更窘迫，而男友也在當時向她提分手，她描述「種種的事壓在我身上，我喘不過氣，我對自己真的、真的好失望」。