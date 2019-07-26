男子頭痛暈眩十多年未癒 竟是因這東西作祟

2019-07-26 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



44歲王姓男子十多年來飽受頭痛、暈眩甚至耳鳴狀況困擾，尋求耳鼻喉科、神經內科、中醫等不同科別醫治仍無法根治，日前又感到血壓與心跳異常，連忙到桃園聖保祿醫院掛急診，經急診醫學科陳星豪醫師診斷，發現他病灶與腦部動靜脈畸形破裂有關，經手術後康復出院，王姓男子出院後也和妻子帶著雞精，感謝主治陳星豪細心診斷，讓他得以重拾健康。

陳星豪說，王先生當天因頭暈、耳鳴，加上血壓、心跳異常就醫，他經診察、詢問病史並給予電腦斷層掃描檢查後，從影像發現他後腦及腦幹附近的動靜脈血管畸形，因為該處動靜脈血管是掌管人體平衡及聽力功能，因此判斷王先生多年無法治癒的眩暈及頭痛與此相關。

陳說，動靜脈畸形又稱為「血管瘤」，是屬先天性腦血管發育異常，雖非真正腫瘤，但卻像顆不定時炸彈，一旦血管破裂，可能引起半身不遂、失語症或死亡等風險。動靜脈畸形尤其好發於40歲前後，最常見症狀以不明反覆頭痛、癲癇為主，但往往發現時已經是血管破裂昏迷送醫了，若民眾感到劇烈性眩暈及頭痛如電擊般的情形，應即就醫並接受電腦斷層掃描。

陳星豪當下向病人及家屬詳細解說病情，前後花費1個多小時，讓病人了解疾病處置方式、腦部動靜脈畸形破裂的後遺症及與此疾病相關問題，經由醫病共享決策討論，病人後來選擇至台北市醫院手術，日前康復出院後，隨即到聖保祿醫院向他致謝，陳說既驚喜也感動。