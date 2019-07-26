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吳宗憲面容憔悴雙手上銬走下車 到庭比對說詞

她回憶兒時家暴 療癒了自己

2019-07-26 13:27聯合報 記者何定照╱即時報導

《我所經歷的性事》製作過程中，加拿大導演達倫．多奈爾會訪談演員人生重大事件，作為劇本素材。銀髮族演員陶花難忘，當她述及小時家裡發生的暴力事件，禁不住哭泣，「這次演出讓我回顧過去，對我是很大的療癒，讓我釋放、原諒」。

不少演員也因此戲獲益。陳仲昆說，他將在戲中分享的許多事，少時和他睡上下舖多年的哥哥、最親密的太太都不知道，也許哥哥看了戲才會驚覺弟弟經歷了這麼多辛苦，甚至可能覺得自己沒好好保護他，讓他受到委屈。然而能將自己的事暴露在信任的家人面前，他覺得非常值得。

這些影響還落實在生活。陳仲昆說，他原本自己合理化70歲後就不用做性事，跟太太說體力、心態都不同以往，睡覺時拉拉手就好；演該戲後，他頓悟70歲是自己訂的界線，現在他已拋開這條線，夫妻間變得更恩愛，也改變對高齡的刻板印象。另外，少時他只顧自己滿足，不顧對方疲倦，現在才懂得分享而非獨享，「這才是同理心、真正的愛」。

一直沒出櫃的江汎說，他原本都在框架裡半跨不跨，參加此戲後，看到每人都有每人的甘苦，包容與愛的心更廣了，自己也更有再跨出一步的出櫃勇氣，不再遮遮掩掩。他希望藉著中老年齡層的演出，能讓社會更有共感、更開放。

該戲劇本因都是演員私密事件組合而成，演員大尾說，導演說每場都會要觀眾舉手發誓，演出時聽到的都不能外傳。現場也會和觀眾互動，請觀眾也分享自己的性事乃至上台跳舞，並會備酒來放鬆心情。

加拿大銀髮族
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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